Знищені під час штурму мотоцикли російських військових. Ілюстративне фото: "Фокус"

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Російські війська щодня атакують українські позиції на Слов’янському напрямку, застосовуючи мотоцикли та багі. Водночас малі піхотні групи шукають вразливі місця в лінії оборони, щоб прорватися й об’єднатися у більші підрозділи.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив старший навідник 2-ї батареї самохідно-артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Мазепи Роман Капінус, повідомляє “Суспільне. Донбас”.

“Ворог не полишає спроб прорватися до наших позицій, він використовує різноманітні шляхи й тактики для проривання наших позиції. Здебільшого це в них так і залишається тактика прорвання малими піхотними групами, де вони збираються у більші групи й таким чином намагаються прорватися до позицій наших хлопців”, — розповів Роман Капінус

Для виявлення атак українська сторона використовує дронове патрулювання в цілодобовому режимі. Коли українські дронарі помічають накопичення загарбників — підключають артилерію.

“Наші хлопці, наші очі – це FPV-дрони, це дрони-розвідники, 24 на 7 знаходяться в небі, де вони вишукують, видивляються супротивника. Якщо супротивник десь накопичиться, то до цього підключається наша артилерія”, — додав військовий.

За даними Генштабу ЗСУ, за 28 червня на Слов’янському напрямку відбулося 28 штурмів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. За активність загарбників минулої доби ця ділянка фронту поступилася тільки Покровському напрямку.

Нагадаємо, лідер Росії Володимир Путін дав інтерв’ю пропагандистській програмі “Вєсті”, де назвав удари ЗСУ по Росії “терористичними”, заявив про виконання “цілей СВО” та поділився баченням ситуації на фронті. Стосовно останнього його заяви розходяться з даними аналітиків.