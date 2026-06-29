Путін заявив, що до Слов’янська росіянам — 8-9 км, а Лиман майже захоплений: що кажуть аналітики

Володимир Путін під час інтерв'ю для ТАСС. Фото: з російських джерел

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Лідер Росії Володимир Путін дав інтерв’ю пропагандистській програмі “Вєсті”, де назвав удари ЗСУ по Росії “терористичними”, заявив про виконання “цілей СВО” та поділився баченням ситуації на фронті. Стосовно останнього його заяви розходяться з даними аналітиків.

Інтерв’ю із Володимиром Путіним опублікувала російська державна інформаційна агенція ТАСС.

Так, стосовно Донецької області Путін заявив, що російські загарбники “хорошим темпом” рухаються до Слов’янська. До міста, за даними очільника країни-агресорки, залишається 8-9 кілометрів.

Втім, якщо перевірити мапу від аналітичного проєкту DeepState, від передових позицій загарбників у районі Діброви до адмінмежі Слов’янська — 12,3 кілометра, тобто щонайменше на 3,3 кілометра більше, ніж заявив Путін.

Різниця може здатися не такою суттєвою, однак для подолання попередніх трьох кілометрів у цьому напрямку російським військам знадобилося близько трьох із половиною місяців — у березні вони стояли за 15,3 км від адмінмежі Слов’янська.

Також Володимир Путін стверджує, що у Лимані тривають міські бої та більша частина міської забудови вже перейшла під контроль загарбників: “Російськими військовим залишилося звільнити 149 будинків із 11 тисяч”.

Аналітики не фіксують наявності російських військ безпосередньо в місті, однак його східні околиці належать до “сірої зони”. Відстань до передових позицій загарбників, згідно з мапою DeepState на 27 червня, — близько двох кілометрів.

Додатково Путін заявив про просування загарбників до Добропілля, за яким нібито “завчасно підготовлених оборонних рубежів у ЗСУ немає”, а також зазначив, що українські сили перекинули “гарно підготовані” війська на Запорізький напрямок із Донбасу.

Нагадаємо, Лиманський напрямок залишається одним із найнапруженіших на Донеччині. Російська армія майже безперервно проводить штурми, намагаючись закріпитися на східних і південних околицях міста, однак ці спроби поки залишаються безуспішними.