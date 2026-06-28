Наближення лінії фронту до Лимана на Донеччині, кінець червня 2026 року. Скриншот мапи DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Лиманський напрямок залишається одним із найнапруженіших на Донеччині. Російська армія майже безперервно проводить штурми, намагаючись закріпитися на східних і південних околицях міста, однак ці спроби поки залишаються безуспішними.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, російські війська атакують у районі Ямполя, тиснуть на північ від Лимана та намагаються прорватися до міської забудови.

“Зараз вони дуже активно намагаються, попри великі втрати, кидати будь-яку кількість особового складу для того, щоб мати якісь закріплення у східних районах Лимана. Була навіть спроба зачепитися за південні околиці. Безуспішно, але вони продовжують ці атаки”, — сказав Трегубов.

Він додав, що саме через спроби захопити Лиман останнім часом значно зросла інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту.

За оцінкою речника, Лиман залишається одним із ключових напрямків для російського командування, адже через нього окупанти прагнуть створити передумови для подальшого просування до Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Водночас Трегубов висловив сподівання, що нинішній темп російських атак не вдасться підтримувати довго. За його словами, на цю ділянку фронту вже починає впливати необхідність російської армії економити паливо, що може позначитися на інтенсивності бойових дій.

Раніше ми писали про те, що російські війська розширюють зону ураження дронів на Покровському напрямку, що ускладнює логістику ЗСУ. Через це Силам оборони стає складніше доставляти боєприпаси, продукти та інше забезпечення на передові позиції.