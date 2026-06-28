Розширення зони ураження дронів. Ілюстративне фото: Міноборони України

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На ділянці фронту поблизу адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей російські війська дедалі активніше застосовують безпілотники. Через це Силам оборони стає складніше доставляти боєприпаси, продукти та інше забезпечення на передові позиції.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів речник 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.

За його словами, окупанти поступово збільшують так звану кілзону — територію, де можуть уражати цілі за допомогою дронів. Водночас російська піхота майже щодня намагається просуватися до українських позицій.

“Росіяни розширюють кілзону. Вона збільшується, їхні спроби штурмів не припиняються. Фактично кожен день вони намагаються інфільтровуватися”, — сказав Тарас Мишак.

Через активність російських безпілотників логістика на передньому краї значно ускладнилася. Частину необхідного спорядження та боєприпасів військовим доводиться доставляти за допомогою техніки.

“Дуже складна логістика, довезення до позицій усього, що необхідно. Воно зараз фактично відбувається легкими бомберами-дронами через повітря, або наземними роботизованими комплексами”, — розповів військовий.

Втім, зазначає речник, роботизовані платформи також часто стають цілями для російських БПЛА, адже пересуваються повільно. Попри це їхнє використання дозволяє зменшити ризик для військових.

Водночас українські оператори безпілотників намагаються не допустити наближення російських штурмових груп до позицій Сил оборони. За словами речника, військові виявляють окупантів ще на підходах і завдають ударів дронами до того, як ті вступають у ближній бій з українською піхотою.

Додамо, що станом на кінець червня 2026 року російська армія намагається накопичувати особовий склад та операторів безпілотників у Покровську.

Нагадаємо, що минулої доби, 27 червня, через атаки російської армії по Донеччині троє людей зазнали поранень. А найінтенсивніші бої на Донеччині тривали на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.