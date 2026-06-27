Покровськ на початку 2026 року. Фото з окупаційних джерел

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Станом на кінець червня 2026 року російська армія намагається накопичувати особовий склад та операторів безпілотників у Покровську. Втім, бійці ЗСУ знищують антени та ретранслятори зв’язку окупантів, через що ті змушені наступати без зв’язку, а це призводить до численних втрат серед росіян. .

Про ситуацію на фронті розповів журналістам “Суспільне Студія” начальник відділення комунікацій 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий.

“У Покровську та Мирнограді вони закріпилися у містах, агломераціях, та мають там гарні, зручні укриття, які використовують для накопичення особового складу, для того, щоб затягнути команди пілотів, точки злету, ретранслятори, засоби РЕБ, електронної розвідки”, — говорить Володимир Полевий.

Завдяки накопичуванню сил у Покровську та Мирнограді росіяни намагаються тиснути на українських захисників у районах Гришиного та Родинського, щоб вийти на околиці Добропілля. Втім, як запевняє військовий, українські захисники не дають окупантам реалізувати свої плани.

“Цілей вони явно не досягають. Вони неодноразово говорили і заявляли про звільнення і захоплення Покровська, але навіть у Покровську залишаються на півночі наші позиції. Далі вони неодноразово ставили за мету вихід на певні рубежі, захоплення того самого Добропілля, але туди їм дуже далеко, як до Криму рачки”, — пояснює Володимир Полевий.

Бійці ЗСУ знищують російські антени та ретранслятори зв’язку окупантів, щоб ускладнити роботу операторів безпілотників. За червень 2026 року вдалося знищити 450 таких антен.

“Росіяни затягнули оптоволокно і далі використовують WiFi-мости — фактично, це ретранслятори, як Wi-Fi роутери. Це знижує рівень керованості підрозділів. Тому що, коли йдеться про якусь “глуху” оборону, то можна це здійснювати на опорному пункті і без керівництва, але коли росіяни отримують накази “вперед — вперед” малими групами, будь-якою ціною, то без супроводу, без розвідки, без “очей” у повітрі — це просто утилізація особового складу”, — уточнює Володимир Полевий.

Нагадаємо, наприкінці червня 2026 року бійці ЗСУ відзвітували, що їхні безпілотники полюють на російську техніку на автомобільному шляху Донецьк — Селидове — Покровськ.