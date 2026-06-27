На трасі Донецьк — Селидове — Покровськ бійці ЗСУ знищили понад два десятки одиниць військової техніки російської армії

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Наприкінці червня 2026 року бійці ЗСУ відзвітували, що їхні безпілотники полюють на російську техніку на автомобільному шляху Донецьк — Селидове — Покровськ. Розповідаємо, що саме вдалося знищити.
Про ураження російської техніки повідомили у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ЗСУ.
За їхніми даними, окупанти на автошляху втратили:
Щодо часового проміжку, коли цю техніку знищили, військові не уточнили, але зазначили, що це сталося “за короткий термін”.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розбиралися, куди стали частіше долітати дрони ЗСУ на Донеччині, як це впливає на війну, як цьому намагаються протидіяти та як такі удари позначаються на житті цивільних.