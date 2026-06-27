На трасі Донецьк — Селидове — Покровськ бійці ЗСУ знищили понад два десятки одиниць військової техніки російської армії

Техніка російської армії, яку знищив безпілотник ЗСУ на трасі Покровськ — Селидове, червень 2026 року. Скриншот відео: 25 окрема Січеславська бригада ЗСУ

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Наприкінці червня 2026 року бійці ЗСУ відзвітували, що їхні безпілотники полюють на російську техніку на автомобільному шляху Донецьк — Селидове — Покровськ. Розповідаємо, що саме вдалося знищити.

Про ураження російської техніки повідомили у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ЗСУ.

За їхніми даними, окупанти на автошляху втратили:

14 гармат;

4 інженерної техніки та вантажівки;

3 блокпости;

1 РСЗВ “Град”;

1 самохідну артилерійську установку.

Щодо часового проміжку, коли цю техніку знищили, військові не уточнили, але зазначили, що це сталося “за короткий термін”.

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