Наслідки обстрілів у Донецькій області за 27 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Протягом 27 червня російські війська 1100 разів обстріляли лінію фронту та цивільну інфраструктуру Донеччини. Безпілотниками та авіацією окупанти атакували 13 населених пунктів області, найбільше постраждав Краматорськ. Там поранень зазнали двоє цивільних, ще одна людина постраждала у Словʼянську. На фронті тим часом українські військові відбивають російські штурми.

По Донеччині били дронами та авіабомбами

За даними поліції, під вогнем минулої доби опинилися Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Олексієво-Дружківка, Райгородок, Донецьке, Спасько-Михайлівка та Шостаківка. Загалом пошкоджені 21 цивільний об’єкт, серед яких 10 житлових будинків.

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 27 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Найбільше постраждав Краматорськ, де російські війська застосували чотири авіабомби КАБ-250 та три безпілотники. Поранень зазнали двоє цивільних. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, комунальне підприємство, два нежитлові приміщення та автомобіль.

У Слов’янську через два російські удари, один із яких завдали дроном “Молнія-2”, поранень зазнала ще одна людина. Також пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда.

Авіабомбу КАБ-250 російські військові скинули й на Дружківку. Там зазнали руйнувань багатоквартирний будинок і заклад освіти.

Крім того, FPV-дронами окупанти атакували Райгородок, де пошкодили багатоповерхівку, Донецьке — там руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, а у Спасько-Михайлівці — вантажний автомобіль.

За фактами цих атак правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Кількість жертв російських атак за 27 червня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 27 червня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 27 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Найінтенсивніші бої на Донеччині тривали на Покровському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках

за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Слов’янському напрямку російські війська здійснили 22 спроби прорвати українську оборону. Бої точилися поблизу Закітного, Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки та Кривої Луки;

поблизу Костянтинівки окупанти атакували 21 раз. Штурми фіксували в районах Костянтинівки, Іллінівки, Степанівки, Торецького та Іванопілля.

на Покровському напрямку українські захисники відбили 24 атаки російських військових. Загарбники намагалися просунутися біля Нового Шахового, Дорожнього, Гришиного, Новоолександрівки, Удачного, а також у напрямку Нового Донбасу, Білицького та Новопавлівки.

на Лиманському напрямку Сили оборони зупинили 16 російських атак поблизу Новоселівки, Зарічного, Озерного та у бік Дробишевого й Лимана;

ще одну спробу наступу окупантів українські військові відбили на Краматорському напрямку в районі Тихонівки;

на Олександрівському напрямку російські війська шість разів атакували поблизу Воскресенки, Вороного, Калинівського та в напрямку Андріївки-Клевцового.

Станом на кінець червня 2026 року російська армія намагається накопичувати особовий склад та операторів безпілотників у Покровську. Втім, бійці ЗСУ знищують антени та ретранслятори зв’язку окупантів, через що ті змушені наступати без зв’язку, а це призводить до численних втрат серед росіян.