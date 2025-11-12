Пошкоджена багатоповерхівка в Костянтинівці. Фото: Євген Ткачов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У прифронтовій Костянтинівці під регулярними обстрілами продовжують перебувати близько 5 тисяч людей. Ще близько 70 жителів залишаються в навколишніх селах. Вивезти їх стає дедалі важче, адже росіяни повністю контролюють дороги дронами.

Про це в коментарі журналістам Вільного Радіо повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Він розповів, що за можливості місцева адміністрація привозить у Костянтинівку воду й гуманітарну допомогу. Також у місто намагаються доставляти паливо для генераторів, щоб у людей була можливість записатися на евакуацію. В селах громади ситуація значно гірша — підʼїзд туди блокують.

“У Дружківці дрони літають. Заїжджати через неї єдиний шлях, і він повністю під контролем дронів. Частина сіл повністю стерта з лиця землі. До частини навколо Білокузьминівки теж уже не заїдеш”, — прокоментував Сергій Горбунов.

Попри це, евакуація з громади продовжується. Її керівництво постійно інформує жителів про важливість виїзду, проте далеко не всі люди погоджують на нього. Часом вони залишають заявки вже після того, як їхнє житло або вони самі постраждали від обстрілів.

“Заявки є. Просто є райони, куди вже зовсім неможливо доїхати і дійти. [Евакуацію з Костянтинівки проводимо] на свій страх і ризик, бо повністю іде дроновий контроль. Заїжджаємо, як можемо, і поліція, і ми. Більше туди ніхто не їздить”, — пояснив посадовець.

Інформацію з питань евакуації жителі Костянтинівської громади можуть отримати за телефонами гарячої лінії:

(093)420-18-83

(050)567-88-87

Нагадаємо, ще донедавна евакуювати людей із Костянтинівки допомагали волонтери, зокрема з гуманітарної місії “Проліска”. Проте наразі місія призупиняє поїздки до міста, адже броньовик волонтерів в ремонті.