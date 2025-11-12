Євген Ткачов поряд із літньою жінкою під час рятувальної операції. Фото: Євген Ткачов

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У прифронтовій Костянтинівці волонтери провели рятувальну операцію з пошкодженого багатоквартирного будинку та визволили звідти двох літніх людей, які три дні залишалися заблокованими на сьомому поверсі.

Про це повідомили волонтери Богдан Зуяков і Євген Ткачов на своїх особистих сторінках на Facebook.

За словами волонтера Богдана Зуякова, рятувальна операція тривала три дні та відбувалася під загрозою атаки російських безпілотників, які пролітали біля зруйнованого будинку. Волонтерам доводилося переховуватись під час обстрілів і використовувати альпіністське спорядження, щоб дістатися до людей.

“Три дні порятунку, три години альпінізму, схованок від пролітаючих дронів та ризику залишитись там назавжди. Люди в безпеці, котик також з ними. Сергій, який зробив цей порятунок можливим це справжній герой!”, — пише Богдан Зуяков.

Він зазначив, що до сьомого поверху через пошкодження будинку волонтерам довелося діставатися різними шляхами, зокрема підійматися сходами, перелазити з балкона на балкон, а далі — використовувати пожежну драбину.

Керівник гуманітарної місії “Проліска” у Донецькій області Євген Ткачов заявив, що операцію організував та провів Богдан Зуяков та назвав її “неймовірною операцією з порятунку”. Волонтери та евакуйовані вціліли.

Втім, також Ткачов попередив цивільних жителів Костянтинівки, що місія “Проліска” тимчасово призупиняє евакуацію з міста, поки броньовик, яким користувалися волонтери, перебуває у ремонті. У суботу, 8 листопада, стало відомо, що авто атакували російські загарбники. Тоді обійшлося без постраждалих, однак транспорт зазнав пошкоджень.

“Пробачте, але там така кількість дронів, що цивільним евакуаторам там дуже і дуже небезпечно. Тепер надія на героїчних поліціянтів Костянтинівки. Ну і відчайдух, як Богдан та “Волонтери від БОГА”, — зазначив керівник гуманітарної місії “Проліска” в Донецькій області.

Він зазначив, що час для масштабних евакуацій з Костянтинівки “майже сплив”, а також констатував, що у місті повторився “Покровський сценарій”.

Нагадаємо, кількість охочих залишити прифронтові громади Донеччини не зросла попри похолодання. Подекуди люди вимушено покидають свої домівки через поранення внаслідок російських атак. У прифронтових районах продовжують знаходити дітей, яких “до останнього” переховують батьки.