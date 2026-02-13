Проєкт будинків для ВПО у Тернополі. Фото із сайту Тернопільської міської ради

В Тернопільській області шукають спосіб розвʼязати житлову проблему переселенців і нестачу працівників на підприємствах області одночасно.

Про деталі журналістам Вільного Радіо повідомили в Департаменті архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА.

В обласній адміністрації пояснюють, що в регіоні працюють підприємства, зокрема релоковані з прифронтових територій, які потребують працівників різних спеціальностей. Водночас багато переселенців готові переїжджати, але для цього їм важливо мати житло та можливість швидко знайти роботу.

“Саме тому готуються проєкти будівництва житла, прив’язані до реальних робочих місць. Житло може бути соціальним — люди оплачуватимуть лише комунальні послуги, що полегшить період адаптації”, — зазначають в ОВА.

За даними департаменту архітектури, нині на Тернопільщині на обліку для отримання житла з фондів тимчасового проживання перебувають 660 сімей — загалом 1505 людей.

Водночас житлом наразі забезпечені лише 155 переселенців у чотирьох громадах області. Загалом там облаштовано 78 житлових приміщень.

У 2025 році громади Тернопільщини отримали понад 10 мільйонів гривень державної субвенції на ремонти місць тимчасового проживання для ВПО. На 2026 рік у громад області буде ще 23,5 млн грн від держави.

Окремо в області вже реалізують проєкти нового будівництва для переселенців. Зокрема за кошти гранту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) планують звести багатоквартирний будинок на вулиці Микулинецькій. Сума гранту становить 9,5 мільйона євро.

В департаменті архітектури зазначають, що наступними кроками стануть підготовка конкретних будівельних проєктів, співпраця з підприємствами та залучення державного й міжнародного фінансування.

Нагадаємо, у Львові облаштували тимчасове житло для переселенців, розраховане на 70 людей. Туди вже заселили родини з Бахмута, Часового Яру, Авдіївки та Горлівки.