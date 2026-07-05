На ТОТ Донеччини може подорожчати вода на розлив: загарбники кажуть, що це через складнощі з логістикою

Точка води на розлив у так званій "ДНР". Фото: з російських джерел

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Російський постачальник води на розлив на тимчасово окуповану частину Донецької області заявив, що планує переглянути ціну на неї через складнощі з логістикою. Затрати на доставку продовжують рости через ситуацію з паливом та ризик ударів безпілотниками.

Про це каже фейковий “міністр промисловості та торгівлі “ДНР” Гурген Малхасян.

За його словами, в умовах зростання витрат на логістику та ризиків для транспорту, російський постачальник заявляє про можливий перегляд вартості води на розлив у квазіреспубліці. На скільки може зрости ціна — окупанти не кажуть, однак уточнюють, що вона буде “максимально стриманою”.

“На жаль, у нинішніх умовах коригування вартості може виявитися неминучим, оскільки необхідно забезпечити регулярні поставки, роботу транспорту та стабільність поставок”, — каже Малхасян.

Він уточнив, що постачальник “постав перед обʼєктивними труднощами” — нестабільна ситуація на паливному ринку, а ще високий ризик атак безпілотників.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі фіксують загострення паливної кризи. У місті продовжують утворюватися черги до автозаправних станцій, а ціни на бензин знову зросли. Натомість ставленики Кремля перевели АЗС на “особливий режим” та видають паливо із пріоритетом на екстрені служби.