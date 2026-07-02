В окупованому Маріуполі продовжують рости ціни на бензин, — міська рада

Ціни на паливо у тимчасово окупованому Маріуполі. Фото: з російських джерел

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В тимчасово окупованому Маріуполі фіксують загострення паливної кризи. У місті продовжують утворюватися черги до автозаправних станцій, а ціни на бензин знову зросли. Натомість ставленики Кремля перевели АЗС на “особливий режим” та видають паливо із пріоритетом на екстрені служби.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Там стверджують, що в тимчасово окупованому місті різко зросли ціни на бензин. Так, на середину червня ціна на паливо марок А-92 та А-95 становила близько 90–100 рублів за літр, однак нині вартість сягає 150–170 рублів.

“У чатах мешканці обговорюють, де ще можна заправитися, та шукають можливість придбати пальне у тих, хто має його в запасі”, — зазначають посадовці.

Тим часом ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про необхідність у пріоритетному порядку забезпечити пальним екстрені служби — швидку допомогу, пожежно-рятувальні підрозділи та соціальні установи. Ймовірно, на тлі цього доступ до бензину у цивільного населення скоротиться ще більше.

Причиною дефіциту та кризи є удари Сили оборони України по логістиці на тимчасово окупованій частині Донецької області — маршрути між Кримом і Ростовською областю, які пролягають через Маріуполь, зазначили у міськраді.

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Вперше проблеми із пальним почали спостерігати наприкінці травня в окупованому Криму — місцеві жителі повідомляли про багатогодинні черги на АЗС. В Інкермані та Алупці черги сягали кількох сотень автомобілів. У Севастополі продаж бензину АІ-92 та АІ-95 організували лише за талонами.

За кілька днів ситуація погіршилася практично по всій тимчасово захопленій Росією території України. Дефіцит бензину та дизельного пального фіксують в окупованих районах Луганської та Донецької областей, а також у Бердянську, Мелітополі та Енергодарі.

Одночасно проблеми почали зʼявлятися і в самій Росії — від Бєлгородської та Курської областей до Санкт-Петербурга і Москви. Окупанти пояснюють ситуацію тимчасовими труднощами з постачанням і закликають місцеве населення не панікувати. Однак медійники та аналітики повʼязують кризу з двома факторами.

Перший — удари українських безпілотників по російських НПЗ. За даними Bloomberg, у квітні атаки ЗСУ на окупаційну нафтову інфраструктуру досягли найвищого рівня з грудня минулого року. За місяць зафіксували щонайменше 21 удар по нафтоперероблювальних заводах, трубопроводах та об’єктах цього експорту.

Наприкінці минулого місяця удари також продовжилися — Україна підтвердила ураження НПЗ у Саратові, Волгограді та Туапсе, а також низки об’єктів паливної інфраструктури.

Другий фактор — проблеми з логістикою. Основний маршрут постачання палива на окуповані території пролягає через так званий сухопутний коридор Ростов-на-Дону — Маріуполь — Мелітополь — Джанкой. Саме ця траса останнім часом потрапляє під удари українських дронів.

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Нагадаємо, у ніч на 1 липня Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного. Він є частиною дороги із тимчасово окупованого Маріуполя до Донецька.