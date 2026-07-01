Українські військові атакували міст у районі Гранітного — там, ймовірно, перекрили рух: де ще були ураження

Міст, який уразили ЗСУ в ніч на 1 липня поблизу Гранітного. Фото: Google Maps

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У ніч на 1 липня Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного. Він є частиною дороги із тимчасово окупованого Маріуполя до Донецька. Про інші ураження — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що задля зниження воєнно-економічного потенціалу Росії українські військові атакували низку обʼєктів, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного. Цей обʼєкт окупанти використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Керівник громадської організації “Центр вивчення окупації” та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що переправа зазнала критичних пошкоджень.

“Станом на зараз із Маріуполя в напрям Донецька автотранспорт не пропускають. Об’їзд через село Кременівка. Це плюс 15-20 кілометрів дороги”, — написав він.

Також у Силах оборони завдали уражень й по інших обʼєктах армії Росії на окупованій чистині регіону:

логістична переправа у районі Новоочеретуватого;

склад матеріально-технічного забезпечення біля Рівнополя;

пункти управління БпЛА армії РФ у районах Удачного, Новоолександрівки та Покровська.

Нагадаємо, окупанти заявляють, що міст у Новоазовську на так званій трасі “Новоросія” частково обвалився через атаку українських безпілотників в ніч на 29 червня. Нині там організували обʼїзд.