Українські військові атакували міст у районі Гранітного — там, ймовірно, перекрили рух: де ще були ураження

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У ніч на 1 липня Сили оборони атакували автомобільний міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного. Він є частиною дороги із тимчасово окупованого Маріуполя до Донецька. Про інші ураження — читайте далі.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Там розповіли, що задля зниження воєнно-економічного потенціалу Росії українські військові атакували низку обʼєктів, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед них — автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного. Цей обʼєкт окупанти використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Керівник громадської організації “Центр вивчення окупації” та ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що переправа зазнала критичних пошкоджень.
“Станом на зараз із Маріуполя в напрям Донецька автотранспорт не пропускають. Об’їзд через село Кременівка. Це плюс 15-20 кілометрів дороги”, — написав він.
Також у Силах оборони завдали уражень й по інших обʼєктах армії Росії на окупованій чистині регіону:
Нагадаємо, окупанти заявляють, що міст у Новоазовську на так званій трасі “Новоросія” частково обвалився через атаку українських безпілотників в ніч на 29 червня. Нині там організували обʼїзд.