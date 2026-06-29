В окупованому Новоазовську частково обвалився міст — це нібито сталося через атаку українських БпЛА

Міст у тимчасово окупованому Новоазовську. Фото: Google Maps

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Окупанти заявляють, що міст у Новоазовську на так званій трасі “Новоросія” частково обвалився через атаку українських безпілотників в ніч на 29 червня. Нині там організували обʼїзд.

Про це пишуть пропагандистські медіа з посиланням на так званого “голова Новоазовського муніципалітету” Василя Овчарова.

Він стверджує, що міст дістав значних пошкоджень внаслідок атаки українських безпілотників у ніч на 29 червня. Однак висновків окупаційна влада поки не отримала — чи потрібно його повністю демонтувати, чи можна відремонтувати. Переправа зʼєднувала береги річки Грузький Єланчик, яка розділяє місто.

Близько двох тижнів тому цей же міст по так званій трасі “Новоросія” також був атакою, тоді пошкодили одну частину: вона не придатна для організації руху повністю. На іншій стороні обвалилася проїжджа частина. Окупанти наразі не знають, у якому стані знаходять опори конструкції.

За словами Овчарова, міст все ще відкритий для пішоходів, однак рух автомобілів там обмежили. Їм доведеться обʼїздити через село Гусельщиково, що розташоване за кілька кілометрів на північ від міста.

Що відомо про удари ЗСУ на ТОТ Донеччини

26 травня стало відомо, що українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планували добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Раніше — 22 травня — підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою.

Жителі тимчасово окупованого міста також повідомляли про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

29 травня бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

Також через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на території фейкової республіки посилюють захист доріг від атак українських дронів. Окупанти нібито збільшують кількість мобільних вогневих груп та формують окремий спецпідрозділ.