Українські дрони. Ілюстративне фото: "Цензор. нет"

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Ватажок так званої “ДНР” Пушилін заявив, що на території фейкової республіки посилюють захист доріг від атак українських дронів. Окупанти нібито збільшують кількість мобільних вогневих груп та формують окремий спецпідрозділ.

Про це ставленик Кремля на тимчасово окупованій частині Донецької області сказав в етері пропагандистів “Росія 24”.

Посіпака загарбників визнав, що вони не можуть “повністю запобігти всім наслідкам” атак зі сторони українських дронів. Однак стверджує, що у квазіреспубліці зростає кількість мобільних вогневих груп, які захищають дороги. За тиждень ті нібито запобігли 128 “нальотам” безпілотників.

Разом з тим окупанти “прискореними темпами” створюють підрозділ “Барс-Донецьк”, який відповідатиме за захист обʼєктів критичної інфраструктури. Це формування, за заявами псевдовлади, складатиметься з добровольців. Їм обіцяють грошове забезпечення, статус “ветерана бойових дій” та роботу в “тилових районах”.

Що відомо про “вогневий контроль” ЗСУ на ТОТ Донеччини

26 травня стало відомо, що українські військові змогли дронами заблокувати трасу Р-280 Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь — її створили на базі українських доріг на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Автошлях з’єднує Ростов-на-Дону з анексованим Кримом і дозволяє постачати російські війська на півдні України в обхід Кримського мосту.

Окупанти планували добудувати трасу до 2028 року. Зокрема, в об’їзд Маріуполя зводять ділянку завдовжки 31,2 км із чотирма смугами руху, 12 шляхопроводами, трьома мостами та шістьма транспортними розв’язками. Траса стане частиною так званого «Азовського кільця» — сухопутного коридору навколо Азовського моря.

Раніше — 22 травня — підконтрольна Росії “адміністрація” окупованої частини Херсонської області запровадила обмеження на рух вантажного автотранспорту трасою Р-280 “Новоросія” до Джанкою.

Жителі тимчасово окупованого міста також повідомляли про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

29 травня бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

4 червня стало відомо, що оператори безпілотних систем взяли під “вогневий контроль” тимчасово окуповану Горлівку. Бійці заявили, що завдають ударів по техніці, яка заїздить до міста — за 35-40 кілометрів від позицій ЗСУ.

Також через удари українських дронів окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Оборонцям вдалося знеструмити цей обʼєкт та ускладнити логістику до нього.