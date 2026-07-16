Начальник Авдіївської ВА Євген Удовенко прийматиме вихідців громади в Одесі 21 липня: як долучитися

Начальник Авдіївської МВА Євген Удовенко. Ілюстративне фото: зі сторінки військової адміністрації

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21 липня для переселенців Авдіївської громади, які нині мешкають в Одесі, проведуть особистий прийом із головою військової адміністрації. Поспілкуватися з Євгеном Удовенком можна буде з обіду. Як це зробити — читайте далі.

Про ініціативу повідомили в Авдіївській МВА.

Там розповіли, що начальник військової адміністрації Євген Удовенко спілкуватиметься з вихідцями Авдіївської громади у найближчий вівторок, 21 липня. Охочі зможуть поставити посадовцю питання, які їх турбують. Серед найбільш поширених — щодо наслідків війни та подальшої підтримки постраждалих родин.

Зустріч відбудеться з 12:00 на базі осередку “Авдіївка. ВПОраємось. Одеса”. Він розташований за адресою: вул. Канатна, 83 (8 поверх).

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, діти з Авдіївської громади зможуть оздоровитися не тільки у “Перлині Донеччини”, а й у таборі “Лімниця” — це в Івано-Франківській області. Влада частково відшкодує витрати на організацію такого відпочинку. Розповідаємо, скільки грошей передбачили на таку ініціативу.