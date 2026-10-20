Начальник Авдіївської ВА Євген Удовенко спілкуватися з переселенцями громади в Умані 21 жовтня: як долучитися

Начальник Авдіївської МВА Євген Удовенко. Ілюстративне фото: зі сторінки військової адміністрації

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21 жовтня для переселенців Авдіївської громади, які нині мешкають в Умані, проведуть особистий прийом із головою військової адміністрації. Поспілкуватися з Євгеном Удовенком можна буде з обіду. Як це зробити — читайте далі.

Про ініціативу повідомили в Авдіївській МВА.

Там розповіли, що начальник військової адміністрації Євген Удовенко спілкуватиметься з вихідцями Авдіївської громади у найближчу середу, 21 жовтня. Охочі зможуть поставити посадовцю питання, які їх турбують.

Прийом відбудеться в Умані з 12:00, однак точне місце — не розголошують. Інформацію про це можна дізнатися за цим номером телефону: +38 (068) 03-045-07.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, у Камʼянському до 24 жовтня триватиме показ виставки “Музей покинутих міст”, до якої долучилися Авдіївська, Очеретинська та Добропільська громади з Донеччини. Проєкт — мультимедійній мистецький простір, присвячений українським містам, які зруйнувала російська армія.