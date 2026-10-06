Виставка “Музей покинутих міст” у Камʼянському, до якої долучилися три громади з Донеччини, працюватиме до 24 жовтня

Виставка "Музей покинутих міст" у Камʼянському. Фото: надане ГО "Коло Мамая"

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У Камʼянському до 24 жовтня триватиме показ виставки “Музей покинутих міст”, до якої долучилися Авдіївська, Очеретинська та Добропільська громади з Донеччини. Проєкт — мультимедійній мистецький простір, присвячений українським містам, які зруйнувала російська армія. Що там представили та як відвідати — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомили організатори ініціативи ГО “Коло Мамая”.

За їхніми словами, “Музей покинутих міст” — мультимедійний виставковий проєкт про втрачений дім, колективну памʼять та надію на відродження українських міст, які зруйнувала або ж окупувала Росія. Однією з головних експозицій арт-простору стала масштабна “мапа-рана України”. Її доповнюють мистецькі твори та речі, евакуйовані з покинутих населених пунктів.

Також на виставці можна побачити:

інсталяцію “Двері в нікуди” на тлі руїн поруч із “символом життя” — батьківською сорочкою;

відеопроєкт “Бачити. Чути. Пам’ятати” та аудіограма, де “мирне життя розривається вибухами”;

три відеозони з 10-хвилинними документальними сюжетами про людей, які втратили рідну домівку, але змогли знайти нову.

Разом із цим “Музей покинути міст” проводить кураторські екскурсії, воркшопи та публічні дискусії. Відомо, що серед партнерів проєкту є три громади з Донецької області — Очеретинська, Авдіївська та Добропільська.

Відвідати виставку можна буде до 24 жовтня, а працює вона з 9 до 17 години. Приходити можна за адресою: м. Камʼянське, проспект Свободи, буд. 39.

Нагадаємо, Міністерство культури включило до Національного переліку елемент, пов’язаний із фольклорною традицією шахтарських громад Донецького кам’яновугільного басейну та суміжних територій. Це — “Шахтарські бувальщини про духа-охоронця”.