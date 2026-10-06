Виставка “Музей покинутих міст” у Камʼянському, до якої долучилися три громади з Донеччини, працюватиме до 24 жовтня

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У Камʼянському до 24 жовтня триватиме показ виставки “Музей покинутих міст”, до якої долучилися Авдіївська, Очеретинська та Добропільська громади з Донеччини. Проєкт — мультимедійній мистецький простір, присвячений українським містам, які зруйнувала російська армія. Що там представили та як відвідати — читайте далі.
Про це журналістам Вільного Радіо повідомили організатори ініціативи ГО “Коло Мамая”.
За їхніми словами, “Музей покинутих міст” — мультимедійний виставковий проєкт про втрачений дім, колективну памʼять та надію на відродження українських міст, які зруйнувала або ж окупувала Росія. Однією з головних експозицій арт-простору стала масштабна “мапа-рана України”. Її доповнюють мистецькі твори та речі, евакуйовані з покинутих населених пунктів.
Також на виставці можна побачити:
Разом із цим “Музей покинути міст” проводить кураторські екскурсії, воркшопи та публічні дискусії. Відомо, що серед партнерів проєкту є три громади з Донецької області — Очеретинська, Авдіївська та Добропільська.
Відвідати виставку можна буде до 24 жовтня, а працює вона з 9 до 17 години. Приходити можна за адресою: м. Камʼянське, проспект Свободи, буд. 39.
Нагадаємо, Міністерство культури включило до Національного переліку елемент, пов’язаний із фольклорною традицією шахтарських громад Донецького кам’яновугільного басейну та суміжних територій. Це — “Шахтарські бувальщини про духа-охоронця”.