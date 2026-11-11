Начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко прийме мешканців громади у Дніпрі 12 листопада

Начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко. Фото надане Вільному Радіо посадовцем

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Переселенці з Добропільської громади 12 листопада матимуть можливість особисто поспілкуватися з очільником міської військової адміністрації: Андрій Бондаренко протягом години прийматиме громадян у Дніпрі.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Прийом почнеться об 11:00 у дніпровському хабі “Добропільщина — сила єднання”. Він працює за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 117/1.

Під час зустрічі переселенці зможуть особисто звернутися до начальника МВА, аби отримати консультації, озвучити проблемні питання та пропозиції, які потребують уваги й реагування.

Попередній запис на прийом триває до 16:30 11 листопада за номерами телефонів:

066-867-16-17

099-214-12-25

Нагадаємо, Добропільська міська військова адміністрація 23 жовтня змінила місцеву програму “Громада вами опікується” на 2026 рік: заплановані витрати на допомогу літнім людям у скруті скоротили на 150 тис. грн, натомість цю суму додали на матеріальну допомогу іншим категоріям населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що саме змінилося в документі.