Начальник Добропільської МВА Андрій Бондаренко прийме мешканців громади у Дніпрі 12 листопада

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Переселенці з Добропільської громади 12 листопада матимуть можливість особисто поспілкуватися з очільником міської військової адміністрації: Андрій Бондаренко протягом години прийматиме громадян у Дніпрі.
Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.
Прийом почнеться об 11:00 у дніпровському хабі “Добропільщина — сила єднання”. Він працює за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, каб. 117/1.
Під час зустрічі переселенці зможуть особисто звернутися до начальника МВА, аби отримати консультації, озвучити проблемні питання та пропозиції, які потребують уваги й реагування.
Попередній запис на прийом триває до 16:30 11 листопада за номерами телефонів:
Нагадаємо, Добропільська міська військова адміністрація 23 жовтня змінила місцеву програму “Громада вами опікується” на 2026 рік: заплановані витрати на допомогу літнім людям у скруті скоротили на 150 тис. грн, натомість цю суму додали на матеріальну допомогу іншим категоріям населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що саме змінилося в документі.