У Добропільській громаді перерозподілили 150 тис. грн між двома видами соціальної допомоги

За 7 місяців 2026 року в Удачненській громаді допомогли ВПО та військовим на 1,5 млн грн. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Добропільська міська військова адміністрація 23 жовтня змінила місцеву програму “Громада вами опікується” на 2026 рік: заплановані витрати на допомогу літнім людям у скруті скоротили на 150 тис. грн, натомість цю суму додали на матеріальну допомогу іншим категоріям населення.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Добропільської міської військової адміністрації Андрія Бондаренка №7099 від 23 жовтня 2026 року.

Допомогу літнім скоротили через нестачу заяв: раніше по 10 тис. грн планували виплатити 39 заявникам, загалом на 390 тис. грн. Тепер кількість отримувачів впала до 24.

Натомість ці 150 тис. грн перерозподілили на допомогу пораненим від вибухонебезпечних предметів, онкохворим і постраждалим від чорнобильської катастрофи. Фінансування цього напрямку зросло з 450 до 600 тис. грн, кількість отримувачів — від 30 до 40.

Виконавцем обох цих заходів є управління соціального захисту населення Добропільської міської ради. Звернутися за додатковими поясненнями та консультаціями туди можна у Дніпрі за адресою: вул. Воскресенська, 41. Прийом громадян ведуть з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Контакти для дистанційних звернень наступні:

Нагадаємо, напередодні в Добропільській громаді погодили видачу житлових сертифікатів 290 власникам зруйнованого житла. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі опублікували перелік будинків, щодо яких ухвалили позитивні рішення.