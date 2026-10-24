У Добропільській громаді погодили ще 290 сертифікатів за знищене житло (перелік)

Наслідки обстрілу Добропілля 16 липня 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Власникам знищеного житла в Добропільській громаді погодили видачу житлових сертифікатів за 290 зі 322 заяв. Публікуємо адреси будинків, щодо яких ухвалили позитивні рішення.

Про це повідомили в Добропільській міській військовій адміністрації.

Комісія розглядала заяви жителів громади 23 жовтня. Із 290 погоджених сертифікатів 224 надали на підставі технічних звітів, ще 66 — за результатами дистанційного обстеження. Рішення стосується як приватних будинків, так і квартир у багатоквартирних будинках.

Ще 12 заяв комісія відхилила через невідповідності в поданих даних.

Розгляд 20 заяв призупинили, оскільки для ухвалення остаточного рішення бракує інформації. Щоб зʼясувати стан цих обʼєктів, фахівці збирають фото та відеоматеріали, зокрема зняті з дронів, а також дані дистанційного зондування Землі. Крім того, комісія надсилає запити до Держгеокадастру, Міністерства оборони та Державного космічного агентства.

Адреси житла, за яке погодили сертифікати

За технічними звітами сертифікати погодили для власників житла за такими адресами.

Добропілля:

провулок Вільний, 6;

провулок Робітничий, 3;

провулок Санаторний, 24а;

вулиця Незалежності, 39;

вулиця Театральна, 8, 13, 15, 16, 19;

вулиця Ременного, 11, 15;

вулиця Гагаріна, 2, 26, 28, 32;

вулиця Героїв Крут, 5;

вулиця Залізнична, 34;

вулиця Івана Франка, 23;

вулиця Олександра Лі, 30, 33, 35, 39, 41, 43;

вулиця Котляревського, 21, 28, 31, 33, 35, 37;

вулиця Луганського, 15, 22;

вулиця Травнева, 21а, 61, 67, 91, 105, 119, 125;

мікрорайон Молодіжний, 3, 6, 8, 26, 35, 36, 37, 39;

мікрорайон Сонячний, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 28, 30, 31;

проспект Шевченка, 12, 13, 18, 35.

Білицьке:

вулиця Будівельна, 3;

вулиця Донецька, 38, 46;

вулиця Незалежності, 13;

вулиця Паркова, 23, 34, 44;

вулиця Миру, 17;

вулиця Добропільська, 10;

вулиця Праці, 22, 28, 39;

вулиця Харківська, 1;

вулиця Федора Чабана, 18.

Водянське:

вулиця Центральна, 19.

Окремо сертифікати за технічними звітами погодили для власників приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Ганнівці, Водянському, Світлому, Святогорівці та Чернігівці. Адреси цих будинків у повідомленні не уточнюють.

За результатами дистанційного обстеження сертифікати погодили для житла за такими адресами в Добропіллі:

вулиця Незалежності, 21;

вулиця Гагаріна, 36;

вулиця Травнева, 28.

Це рішення стосується також власників приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Ганнівці, Водянському, Світлому та Рубіжному. Конкретних адрес у рішенні не вказують.

Як дізнатися про розгляд заяви

Засідання комісії відбуваються щоп’ятниці. Якщо для розгляду заяви не вистачатиме документів, фахівці самі зв’яжуться із заявником.

Надсилати додаткові документи потрібно лише після такого звернення — через Viber на номер, з якого надійшло повідомлення.

Запити надходитимуть із номерів:

+38 (075) 112-68-90;

+38 (075) 112-68-91;

+38 (075) 112-68-92;

+38 (075) 112-68-93;

+38 (075) 112-68-94;

+38 (075) 112-68-95;

+38 (075) 112-68-97;

+38 (075) 112-68-98.

Консультацій за цими номерами не надають.

Отримати роз’яснення щодо компенсацій можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за телефонами: +38 (075)112-69-01, +38 (075) 112-69-02 та +38 (075) 112-69-03.

Нагадаємо, окупаційна влада заявила, що російські військові нібито повністю захопили Добропілля. Однак у Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростовують.