У Добропільській громаді погодили ще 290 сертифікатів за знищене житло (перелік)

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Власникам знищеного житла в Добропільській громаді погодили видачу житлових сертифікатів за 290 зі 322 заяв. Публікуємо адреси будинків, щодо яких ухвалили позитивні рішення.
Про це повідомили в Добропільській міській військовій адміністрації.
Комісія розглядала заяви жителів громади 23 жовтня. Із 290 погоджених сертифікатів 224 надали на підставі технічних звітів, ще 66 — за результатами дистанційного обстеження. Рішення стосується як приватних будинків, так і квартир у багатоквартирних будинках.
Ще 12 заяв комісія відхилила через невідповідності в поданих даних.
Розгляд 20 заяв призупинили, оскільки для ухвалення остаточного рішення бракує інформації. Щоб зʼясувати стан цих обʼєктів, фахівці збирають фото та відеоматеріали, зокрема зняті з дронів, а також дані дистанційного зондування Землі. Крім того, комісія надсилає запити до Держгеокадастру, Міністерства оборони та Державного космічного агентства.
За технічними звітами сертифікати погодили для власників житла за такими адресами.
Добропілля:
Білицьке:
Водянське:
Окремо сертифікати за технічними звітами погодили для власників приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Ганнівці, Водянському, Світлому, Святогорівці та Чернігівці. Адреси цих будинків у повідомленні не уточнюють.
За результатами дистанційного обстеження сертифікати погодили для житла за такими адресами в Добропіллі:
Це рішення стосується також власників приватних будинків у Добропіллі, Білицькому, Ганнівці, Водянському, Світлому та Рубіжному. Конкретних адрес у рішенні не вказують.
Засідання комісії відбуваються щоп’ятниці. Якщо для розгляду заяви не вистачатиме документів, фахівці самі зв’яжуться із заявником.
Надсилати додаткові документи потрібно лише після такого звернення — через Viber на номер, з якого надійшло повідомлення.
Запити надходитимуть із номерів:
Консультацій за цими номерами не надають.
Отримати роз’яснення щодо компенсацій можна з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за телефонами: +38 (075)112-69-01, +38 (075) 112-69-02 та +38 (075) 112-69-03.
Нагадаємо, окупаційна влада заявила, що російські військові нібито повністю захопили Добропілля. Однак у Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростовують.