Представник НАБУ поряд із фігурантом справи. Фото: НАБУ

Затриманого НАБУ ексочільника департаменту ЖКГ ДонОДА, якого підозрюють у розкраданнях, звільнили у березні 2024 року через проблеми з комунальним господарством на Селидівському та Святогірському напрямках. Йому давали час на виправлення ситуації, але він цього не зробив.

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив у коментарі для кореспондентки Вільного Радіо на форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

“Чому на початку своєї каденції у березні 2024 року я прийняв таке рішення, коли я дізнався про деякі, скажімо так, протизаконні дії [тодішнього очільника департаменту ЖКГ ДонОДА]? У мене був визначений певний час для того, щоб минулий очільник ЖКГ усунув ці всі недоліки. Як по Селидівському напрямку, так і по Святогірському. Цей напрямок не був виконаний, і тому було прийняте рішення щодо звільнення цієї людини з її посади”, — заявив начальник ДонОВА Вадим Філашкін у коментарі для Вільного Радіо.

Нагадаємо, 26 листопада НАБУ та САП повідомили про затримання екочільника департаменту ЖКГ Донецької обласної державної адміністрації, якого підозрюють у розкраданнях.

Слідчі стверджують, що фігурант справи був головою організованої злочинної групи, яка у 2023 році штучно завищила вартість робіт щодо відновлення ЖКГ та імітувала конкуренцію на торгах. Через ці дії Селидове, Українськ та Святогірськ отримали об’єкти критичної інфраструктури неналежної якості, а держава зазнала збитків на понад 140 млн грн.

Якого саме колишнього керівника департаменту ДонОДА могли затримати

Від початку 2020 по кінець березня 2024 року посаду керівника департаменту ЖКГ ДонОДА обіймав Гончаренко Сергій Васильович. Ці дані, зокрема, підтверджують подані ним декларації про майновий стан.

У межах розслідування стосовно ймовірних правопорушень Сергія Гончаренка у квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд арештовував майно Сергія Гончаренка, його дружини Юлії та батьків Ніни та Василя — іРhone 16 Pro та 120 тис. євро.

Мова йде про замовлення від Донецької ОДА невідомій фірмі “Полі”. Очолюючи департамент ЖКГ він підписав одразу 5 підрядів на відновлення теплопостачання та водозабезпечення у Мирнограді, Святогірську та Селидовому на загальну суму 414 млн грн. Фірма отримала підряди без конкурентів, не надала фінзвітність, втім її пропозицію не відхилили.

Два останні тендери завершили 5 вересня 2023 року — у день, коли президент підписав указ про звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка з займаної посади.