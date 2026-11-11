Андрій Панков зустрінеться з мешканцями Дружківської громади у Черкасах, Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому

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Андрій Панков проведе серію виїзних прийомів у чотирьох містах України 16-19 листопада. Переселенці з Дружківської громади матимуть змогу поспілкуватися з очільником міської військової адміністрації у Черкасах, Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому.
Про це повідомили у пресслужбі Дружківської МВА.
Прийоми пройдуть за таким графіком: 16 листопада — у Черкасах, 17 листопада — у Полтаві, 18 листопада — у Дніпрі, 19 листопада — у Кропивницькому.
Для участі потрібно завчасно записатися телефоном:
Завчасно місце та час зустрічей у Дружківській міській військовій адміністрації не розголошують. Їх кожному, хто записався, повідомляють окремо.
Нагадаємо, напередодні у Дружківській громаді оновили контакти інформаційно-консультаційних пунктів ЦНАПу для переселенців у Кропивницькому, Черкасах, Харкові й Одесі. Звернутися до них можна у будні з 09:30 до 15:30.