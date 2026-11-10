ЦНАП м. Дружківка в релокацїі: актуальні на листопад 2026-го контакти

Місце прийому фахівця відділу надання адмінпослуг Дружківської міськради у Черкасах. Фото: Дружківська міська військова адміністрація

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У Дружківській громаді оновили контакти інформаційно-консультаційних пунктів ЦНАПу для переселенців у Кропивницькому, Черкасах, Харкові й Одесі. Звернутися до них можна у будні з 09:30 до 15:30.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Так, до пункту в Кропивницькому (вул. Архітектора Паученка, 64/53) можна зателефонувати за номером: + 38 062 67 42 096.

У Черкасах пункт працює на вулиці Надпільній, 141. Телефон: +38 062 67 43 047.

У Харкові консультують у 2-му Лісопарківському провулку, 13. Звернутися можна за номером: +38 062 67 43 060.

В Одесі пункт розмістився на вулиці Троїцькій, 45. Його номер: +38 095 84 87 622, — він також доступний у WhatsApp, Viber і Telegram.

За переліченими контактами мешканці громади в релокації можуть отримати консультації, уточнити інформацію щодо адміністративних послуг та поставити запитання, уточнили у Дружківській МВА.

Нагадаємо, влада Дружківки приймає заяви на виплати багатодітним родинам громадам, які нині мешкають в безпечніших регіонах. Сума такої підтримки — 10 тисяч гривень, а фінансують ініціативу коштом місцевого бюджету. Журналісти Вільного Радіо в окремому матеріалі розповіли, які документи потрібні та куди їх подавати.