У Дружківській громаді виплатять по 10 тис. грн багатодітним родинам: як податися на підтримку

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Дружківки приймає заяви на виплати багатодітним родинам громадам, які нині мешкають в безпечніших регіонах. Сума такої підтримки — 10 тисяч гривень, а фінансують ініціативу коштом місцевого бюджету. Розповідаємо, які документи потрібні та куди їх подавати.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Як податися на допомогу багатодітним родинам з Дружківки

Право на таку матеріальну підтримку мають багатодітні родини, які зареєстровані в Дружківській громаді. Сума виплати — 10 тисяч гривень одноразово на сімʼю. Для цього потрібно заповнити заяву в довільній формі: її приклад можна знайти за цим посиланням. Також потрібно додати копії таких документів:

паспорта громадянина України (якщо звертається законний представник — додатково документ, який підтверджує повноваження);

свідоцтва про народження дитини;

витягу з реєстру громади про місце реєстрації заявника та дитини з інвалідністю;

реєстраційного номера облікової картки платника податків (окрім тих, хто має мітку в паспорті про відмову або ж користується ID-карткою);

посвідчення багатодітної родини;

довідки про реквізити розрахункового рахунку, відкритого в банку (за стандартом IBAN);

довідки про взяття на облік ВПО (за наявності);

згода на обробку персональних даних.

Заяву та папери можна подати особисто за однією з адрес Управління соціального захисту населення Дружківської міської ради:

Київська область, Фастівський район, село Дорогинка, вул. Центральна, 4 (графік роботи: понеділок – п’ятниця, з 08:00 до 17:00);

м. Київ, вул. Юрія Литвинського, буд. 35 (щопонеділка та щоп’ятниці з 10:00 до 12:00);

м. Фастів, вул. Рудяка, буд. 1 (щоп’ятниці з 10:00 до 12:00);

м. Біла Церква, проспект Незалежності, буд. 34 (щосереди з 10:00 до 12:00);

Центр підтримки ВПО Дружківської громади у м. Кропивницький, вул. Архітектора Паученка, 64/53 (щовівторка та щочетверга з 10:00 до 12:00);

Центр підтримки ВПО Дружківської громади у м. Одеса, вул. Троїцька, 45 (щочетверга з 11:00 до 14:00);

м. Харків, 2-й Лісопарківський провулок, буд. 13 (щосереди з 10:00 до 12:00).

Також документи разом з оригіналами можна надіслати через відділення “Укрпошти” або “Нової пошти”. Дані отримувача необхідно попередньо узгодити за телефоном управління: +380 (66) 105 9369. Ще один варіант — на електронну скриньку: 26010987@усзн-дружківка.укр або [email protected].

Нагадаємо, 4 листопада у Дружківській громаді погодили ще 152 заяви на компенсації за знищене житло. Місцеві жителі зможуть отримати відшкодування в межах державної програми “єВідновлення”.