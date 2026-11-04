У Дружківській громаді погодили ще 152 заяв на компенсацію за зруйноване житло

Дружківка у 2026 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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4 листопада у Дружківській громаді погодили ще 152 заяви на компенсації за знищене житло. Місцеві жителі зможуть отримати відшкодування в межах державної програми “єВідновлення”.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що спеціалізована комісія провела чергове засідання з розгляду заяв на отримання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна в межах державної програми “єВідновлення”. Йдеться про такі рішення:

152 заяви погодили на отримання відшкодування за знищені домівки — отримають житлові сертифікати

93 заяви — поновлили розгляд.

Як зазначають посадовці, загалом у 2026-му в Дружківській громаді позитивні рішення щодо компенсації за зруйновані оселі отримали 2 371 заявник. А від початку дії програми “єВідновлення” цифра сягнула понад 2,7 тисячі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Дружківці оновили офіційний перелік багатоквартирних будинків, які профільна місцева комісія офіційно визнала зруйнованими. У списку з’явилася 21 нова адреса.