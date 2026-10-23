У Дружківці визнали зруйнованим ще 21 багатоквартирний будинок: перелік адрес

Стела на в’їзді у Дружківку. Фото: УГС

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У Дружківській громаді оновили офіційний перелік багатоквартирних будинків, які профільна місцева комісія офіційно визнала зруйнованими. У списку з’явилася 21 нова адреса, всі — у самій Дружківці. Розповідаємо, хто з мешканців тепер зможе податися на компенсації за програмою “єВідновлення”.

Оновлений перелік визнаних знищеними багатоквартирних будинків опублікували у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Так, в оновленні від 23 жовтня повністю знищеними у Дружківській громаді визнали багатоповерхівки за наступними адресами:

Дружківка, вул. Севастопольська, 30;

Дружківка, вул, Гарета Джонса, 5;

Дружківка, вул. Дружби, 85;

Дружківка, вул. Індустріальна, 5;

Дружківка, вул. Машинобудівників, 31;

Дружківка, вул. Кузьми Скрябіна, 2;

Дружківка, вул. Кузьми Скрябіна, 10;

Дружківка, вул. Вартових неба, 5;

Дружківка, вул. Вартових неба, 19;

Дружківка, вул. Вартових неба, 37;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 78;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 91;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 110;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 112;

Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 112А;

Дружківка, вул. Козацька, 48;

Дружківка, вул. Козацька, 68;

Дружківка, вул. Козацька, 91;

Дружківка, вул. Космонавтів, 7;

Дружківка, вул. Космонавтів, 55;

Дружківка, вул. Космонавтів, 83.

Загалом у переліку зруйнованих багатоповерхівок на території громади вже є 88 будинків.

У Дружківській міській ВА нагадали, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках отримують право на житловий сертифікат у межах державної програми “єВідновлення”.

“Якщо інформацію про знищене майно ще не внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку необхідно подати відповідне повідомлення. Якщо відомості вже внесені до Реєстру, достатньо обрати послугу компенсації за знищений об’єкт, перевірити дані та надіслати заяву”, — пояснили у Дружківській міській ВА.

Отриманий сертифікат можна використати для придбання нового житла. Подати заяву на отримання компенсації можна через застосунок “Дія”. Журналісти Вільного Радіо писали інструкцію, як це зробити.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, українським військовим вдалося евакуювати з фронтової Дружківки трьох жінок, одна з яких — маломобільна. Вони звернулися по допомогу до оборонців, оскільки евакуаційні групи вже не заїздять до міста через загрозу російських дронів. Цивільних доставили до Словʼянська та передали волонтерам.