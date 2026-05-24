Начальник Новогродівської МВА проведе онлайн-прийом громадян 25 травня: як долучитися

Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

У понеділок, 25 травня, начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе онлайн-прийом громадян. Доєднатися можуть мешканці громади з різними питаннями.

Про це повідомляють у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Поспілкуватися з начальником ВА можна буде з 10:00 до 11:00 у форматі відеозустрічі через Google Meet.

Долучитися до прийому можна за посиланням.

У міській адміністрації зазначають, що звернення розглядатимуть у порядку черги.

Тим, хто не може самостійно під’єднатися до онлайн-зустрічі, пропонують звернутися до контактного центру за номером: (099)961-71-91. Там допоможуть зареєструватися та повідомлять точний час включення для особистого спілкування.

