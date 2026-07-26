Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

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Жителі Новогродівської громади зможуть особисто звернутися до начальника міської військової адміністрації Костянтина Дробота під час прийому, який проведуть 27 липня. Зустріч проведуть у відеоформаті.

Про це повідомили у Новогродівській міській раді.

У понеділок, 27 липня, з 10:00 до 11:00 начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе онлайн-прийом громадян.

Долучитися до зустрічі можна за посиланням на платформі Google Meet, яке оприлюднила міська військова адміністрація.

Звернення жителів громади розглядатимуть у порядку черги.

Тим, хто не може самостійно під’єднатися до онлайн-зустрічі, рекомендують звернутися до Контактного центру за телефоном (099) 961-71-91. Фахівці зареєструють заявника та повідомлять точний час включення для особистого спілкування з начальником адміністрації.

Раніше ми писали, що у Новогродівській громаді планують створити сайт-архів про історію та пам’ять мешканців.