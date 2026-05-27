Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

У п’ятницю, 29 травня, у Полтаві пройде зустріч Світлодарської міської військової адміністрації з жителями громади, які виїхали за її межі. Олександр Гордієнко відповідатиме на запитання переселенців протягом двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської ВА.

Захід триватиме з 10:00 до 12:00 за адресою: вул. Гоголя, 7, офіс 105. На зустріч запросили мешканців Світлодарської громади, які зареєстровані або задекларовані на її території та перемістились за її межі.

Взяти участь у заході можна лише за попередньої реєстрації через онлайн-форму, вона доступна за посиланням.

Також у Світлодарській міській ВА опублікували графік наступних зустрічей з мешканцями, він доступний за посиланням.

Нагадаємо, у Світлодарській громаді надають по 10 тис. грн літнім переселенцям у скруті, які цьогоріч мають ювілей: 80, 85, 90, 95, 100 або більше років. Розповідаємо, куди звертатися за допомогою.