Начальник Світлодарської МВА 2 жовтня зустрінеться із переселенцями у Полтаві: як потрапити

Олександр Гордієнко, начальник Світлодарської МВА. Фото: ДонОВА

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Очільник Світлодарської міської військової адміністрації Олександр Гордієнко у п’ятницю, 2 жовтня, проведе прийом для переселенців із громади. Зустріч пройде у Полтаві та триватиме дві години, для участі потрібно завчасно зареєструватися.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Захід розпочнеться о 14:00 та триватиме до 16:00, він пройде за адресою: м. Полтава, вул. Гоголя, 7, офіс №105.

Потрапити на прийом можна тільки після попередньої реєстрації, вона відбувається через онлайн-форму за посиланням.

Водночас графік наступних зустрічей з очільником МВА та іншими її представниками міська військова адміністрація опублікувала на своєму сайті.

Нагадаємо, міжнародний Реєстр збитків відкрив всі 43 категорії заяв на відшкодування за завдані Росією збитки для українців з 2022 року. Наступні кроки — за міжнародною спільнотою, яка має сформувати компенсаційні комісії та фонд, аби зафіксоване перетворилися на реальні рішення та виплати постраждалим.