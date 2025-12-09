Начальник Великоновосілківської ВА проведе особистий прийом в Олександрії: де та коли саме

Начальник Великоновосілківської ВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

У середу, 10 грудня, жителі Великоновосілківської громади матимуть змогу особисто поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Сергієм Кравченком. Він проведе особистий прийом у місті Олександрія Кіровоградської області.

Про це Сергій Кравченко повідомив на своїй особистій сторінці на Facebook.

Зустріч запланована на 12:00, вона триватиме дві години за адресою: м. Олександрія, проспект Соборний, буд. 26.

Окрім начальника ВА до прийому також залучать фахівців, які повинні надати кваліфіковані консультації громадянам із різних питань.

Обов’язковою умовою участі у зустрічі є попередня реєстрація, це можна зробити телефоном:

+38 (095) 89-21-837 (дзвінки приймають від 8:00 по 17:00).

“У разі виникнення обставин, які потребуватимуть термінової присутності начальника на місці виконання службових обов’язків, прийом може бути перенесено. Тому попередній запис є обов’язковим, щоб спеціалісти мали можливість своєчасно повідомити про можливі зміни”, — додав Сергій Кравченко

Нагадаємо, суд у Дніпрі 4 грудня заочно засудив жительку села Рівнопіль Великоновосілківської громади Галину З. до п’яти років позбавлення волі, конфіскації майна та додаткових обмежень. Суд встановив, що жінка погодилась очолити окупаційну адміністрацію свого села та впроваджувала там російське законодавство.