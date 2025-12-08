Вирок суду про ув’язнення. Ілюстративне фото: Національна асоціація адвокатів України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Суд у Дніпрі 4 грудня заочно засудив жительку села Рівнопіль Великоновосілківської громади Галину З. до п’яти років позбавлення волі, конфіскації майна та додаткових обмежень. Суд встановив, що жінка погодилась очолити окупаційну адміністрацію свого села та впроваджувала там російське законодавство.

Відповідний вирок Чечелівського районного суду міста Дніпра журналісти Вільного Радіо знайшли у сервісі Opendatabot.

Так, суду вдалося встановити, що Галина З. очолює незаконну “Рівнопільську сільську адміністрацію ДНР” від березня 2022 року, виконуючи цілий ряд управлінських функцій: готує плани розвитку та бюджет, організовує їхнє виконання, контролює підпорядковані установи, стежить за дотриманням рішень адміністрації, опікується кадровими питаннями, питаннями землекористування й благоустрою тощо.

Окрім цього, на своїй посаді засуджена публічно підтримує окупаційну владу. Вона дає інтерв’ю, які російські медіа застосовують для створення враження законності діяльності “ДНР”, йдеться у матеріалах справи.

Для довідки: Рівнопіль вперше потрапив до окупації 10 березня 2022 року. Під час літнього контрнаступу 2023-го населений пункт вдалося звільнити, однак від листопада 2024-го село знову під російським контролем.

Фігурантка не відгукнулася на виклики слідчого, тому 5 жовтня 2023 року її оголосили у розшук. Жінка також не з’явилася на жодне з судових засідань по своїй справі, вони пройшли за відсутності обвинуваченої (in absentia).

Серед доказів, які зібрали проти Галини З, розпорядження “Адміністрації Волноваського району ДНР”, де їй та іншим ставленикам Кремля виділяли премії. До справи підшили й інші документи “ДНР”, а також дані з російського “Єдиного державного реєстру юридичних осіб”, де фігурантка справи вказана начальницею рівнопільської адміністрації.

Окрім цього, засуджену впізнав один зі свідків, який підтвердив, що вона представилась йому як очільниця тимчасово окупованого села. Також в інтернеті є відеозаписи та фото з російських джерел, де, зокрема, зафіксоване виконання Галиною З. обов’язків голови окупаційної адміністрації, йдеться у вироку.

Суд визнав фігурантку справи винною в добровільному зайнятті посади у незаконному органі влади в окупації (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Її засудили до п’яти років позбавлення волі (мінімальним можливий термін за цією статтею) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 років. Окрім цього, у фігурантки справи конфіскують майно.

Протягом одного місяця після 4 грудня Галина З. може оскаржити вирок за допомогою апеляції. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

Нагадаємо, уродженку Сумської області заочно засудили до 15 років тюрми за держзраду, участь у терористичній організації та співпрацю з армією-окупантом. Слідство встановило, що жінка брала участь на боці окупантів у боях за Донецьк, Макіївку, Горлівку, Ясинувату, Новоазовськ та інші міста.