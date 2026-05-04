У вівторок, 5 травня, мешканці Великоновосілківської громади матимуть змогу особисто поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Сергієм Кравченком. Захід пройде в офлайн-форматі в Дніпрі, реєстрація на захід — обов’язкова.
Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської військової адміністрації. До прийому також залучать профільних фахівців, які надаватимуть консультації з різних питань.
Участь можлива лише за попереднім записом — це обов’язкова умова. Записатися можна щодня з 8:00 до 17:00 телефоном: +38 095 892 18 37.
У разі необхідності прийом можуть перенести, уточнюють у Великоновосілківській селищній ВА, тому адміністрація заздалегідь повідомлятиме записаних учасників про можливі зміни.
