Начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

У вівторок, 5 травня, мешканці Великоновосілківської громади матимуть змогу особисто поспілкуватися з начальником селищної військової адміністрації Сергієм Кравченком. Захід пройде в офлайн-форматі в Дніпрі, реєстрація на захід — обов’язкова.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської військової адміністрації. До прийому також залучать профільних фахівців, які надаватимуть консультації з різних питань.

Участь можлива лише за попереднім записом — це обов’язкова умова. Записатися можна щодня з 8:00 до 17:00 телефоном: +38 095 892 18 37.

У разі необхідності прийом можуть перенести, уточнюють у Великоновосілківській селищній ВА, тому адміністрація заздалегідь повідомлятиме записаних учасників про можливі зміни.

Нагадаємо, український уряд планує залучити 3,9 мільярда гривень на житлові ваучери для деяких переселенців з ТОТ. Поки програмою можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни. З травня їм дозволили бронювати кошти за сертифікатами — попит зріс.