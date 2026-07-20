Начальник Великоновосілківської СВА Сергій Кравченко. Фото надане пресслужбою військової адміністрації

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Мешканці Великоновосілківської громади у Дніпрі матимуть змогу особисто поставити запитання начальнику селищної військової адміністрації Сергію Кравченку. Він 21 липня проведе особистий прийом громадян, який триватиме протягом двох годин.

Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Зустріч почнеться о 10:00 й триватиме до 12-ї. Начальник СВА чекатиме громадян за адресою: місто Дніпро, вулиця Лешка-Попеля, 13.

До прийому долучаться профільні фахівці, які нададуть громадянам консультації з різних питань, повідомили в селищній військовій адміністрації.

Для участі потрібно обов’язково зареєструватися завчасно, це можна зробити з 8:00 по 17:00 телефоном: +38 (095) 89-21-837.

“У разі виникнення обставин, які потребуватимуть термінової присутності начальника на місці виконання службових обов’язків, прийом може бути перенесено. Тому попередній запис є обов’язковим, щоб спеціалісти мали можливість своєчасно повідомити про можливі зміни, — уточнили організатори.

Нагадаємо, по всій Україні з початку відкритої війни розгорнули гуманітарні штаби, де надається допомога переселенцям з Донеччини. Тут можна отримати необхідну гуманітарну допомогу, психологічну підтримку та консультації з різних питань. Для зручності ми зібрали адреси цих штабів та нанесли їх на карту.