Начальнику Покровської РДА Колосову вручили відзнаку “За оборону України”, у низки інших людей — обласні нагороди

Богдан Комаровський
Очільник Покровської державної районної адміністрації Володимир Колосов отримав відзнаку “За оборону України”. Окрім нього, відзначили й низку інших людей, які долучилися до створення фортифікацій на Донеччині — у них обласні нагороди.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, відзнакою президента “За оборону України” нагородили начальника Покровської районної військової адміністрації Володимира Колосова — “за самовідданість і вагомий особистий внесок у захист держави під час воєнного стану”. Зазначимо, що ця нагорода є почесною та не передбачає грошових виплат чи окремих пільг.

Також нагрудні “Знаки пошани”, почесні грамоти та подяки Донецької ОДА отримали працівники громад, комунальних підприємств, представники районних і місцевих адміністрацій, які долучалися до облаштування військових інженерних та фортифікаційних споруд. Філашкін не назвав конкретних людей, однак на фото можна побачити, зокрема:

  • начальника Курахівської МВА Романа Падуна
  • очільника Шахівської СВА Сергія Сажка;
  • голову Ольгинської СВА Артема Єфіменка;
  • заступника голови Покровської РДА Олександра Фоменка.
Посадовці та комунальники Донеччини, яких відзначили обласними нагородами. Фото: Донецька ОВА

“Це люди, чия робота часто лишається поза кадром, але має величезне значення для оборони області. Кожен із них на своєму місці робить Донеччину міцнішою. Дякую за відповідальність, витримку і працю на результат”, — написав посадовець.

Нагадаємо, раніше посмертні відзнаки вручили трьом співробітникам поліції Донеччини — Андрію Рибальченку, Чингизу Гурбанову та Олегу Захаренку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну.

