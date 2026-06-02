Начальнику Покровської РДА Колосову вручили відзнаку “За оборону України”, у низки інших людей — обласні нагороди

Голова Покровської РДА Володимир Колосов. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Очільник Покровської державної районної адміністрації Володимир Колосов отримав відзнаку “За оборону України”. Окрім нього, відзначили й низку інших людей, які долучилися до створення фортифікацій на Донеччині — у них обласні нагороди.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, відзнакою президента “За оборону України” нагородили начальника Покровської районної військової адміністрації Володимира Колосова — “за самовідданість і вагомий особистий внесок у захист держави під час воєнного стану”. Зазначимо, що ця нагорода є почесною та не передбачає грошових виплат чи окремих пільг.

Також нагрудні “Знаки пошани”, почесні грамоти та подяки Донецької ОДА отримали працівники громад, комунальних підприємств, представники районних і місцевих адміністрацій, які долучалися до облаштування військових інженерних та фортифікаційних споруд. Філашкін не назвав конкретних людей, однак на фото можна побачити, зокрема:

начальника Курахівської МВА Романа Падуна

очільника Шахівської СВА Сергія Сажка;

голову Ольгинської СВА Артема Єфіменка;

заступника голови Покровської РДА Олександра Фоменка.

“Це люди, чия робота часто лишається поза кадром, але має величезне значення для оборони області. Кожен із них на своєму місці робить Донеччину міцнішою. Дякую за відповідальність, витримку і працю на результат”, — написав посадовець.

Нагадаємо, раніше посмертні відзнаки вручили трьом співробітникам поліції Донеччини — Андрію Рибальченку, Чингизу Гурбанову та Олегу Захаренку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну.