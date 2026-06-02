Начальнику Покровської РДА Колосову вручили відзнаку “За оборону України”, у низки інших людей — обласні нагороди

Очільник Покровської державної районної адміністрації Володимир Колосов отримав відзнаку “За оборону України”. Окрім нього, відзначили й низку інших людей, які долучилися до створення фортифікацій на Донеччині — у них обласні нагороди.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, відзнакою президента “За оборону України” нагородили начальника Покровської районної військової адміністрації Володимира Колосова — “за самовідданість і вагомий особистий внесок у захист держави під час воєнного стану”. Зазначимо, що ця нагорода є почесною та не передбачає грошових виплат чи окремих пільг.
Також нагрудні “Знаки пошани”, почесні грамоти та подяки Донецької ОДА отримали працівники громад, комунальних підприємств, представники районних і місцевих адміністрацій, які долучалися до облаштування військових інженерних та фортифікаційних споруд. Філашкін не назвав конкретних людей, однак на фото можна побачити, зокрема:
“Це люди, чия робота часто лишається поза кадром, але має величезне значення для оборони області. Кожен із них на своєму місці робить Донеччину міцнішою. Дякую за відповідальність, витримку і працю на результат”, — написав посадовець.
Нагадаємо, раніше посмертні відзнаки вручили трьом співробітникам поліції Донеччини — Андрію Рибальченку, Чингизу Гурбанову та Олегу Захаренку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну.