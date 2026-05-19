Трьох поліціянтів Донеччини посмертно відзначили державними нагородами

Відзнаки для поліціянтів Донеччини. Фото: ГУНП Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Посмертні відзнаки вручили трьом співробітникам поліції Донеччини — Андрію Рибальченку, Чингизу Гурбанову та Олегу Захаренку. Вони віддали своє життя, захищаючи Україну.



Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що бійця стрілецького батальйону Андрія Рибальченка посмертно відзначили орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Життя лейтенанта поліції обірвалось 11 вересня 2025 року при виконанні бойового завдання на передовій.

Іншу державну нагороду — медаль “Захиснику Вітчизни” — посмертно надали старшому дільничному офіцеру Волноваського райвідділу поліції Чингизу Гурбанову. Він загинув на службі в Краматорському районі 8 листопада 2025 року: в автомобіль правоохоронця влучив російський дрон.

Старшому дільничному офіцеру поліції Слов’янська Олегу Захаренку посмертно надали відзнаку “За оборону України”. Капітана поліції під час виконання службових обов’язків 19 березня 2026 року застрелив озброєний зловмисник.

“Пам’ять про полеглих правоохоронців назавжди залишиться в серцях людей та в історії України, а їхній подвиг є прикладом найвищої мужності та відданості своєму народові”, — додали у поліції Донеччини.

Там уточнили, що державні нагороди передали рідним полеглих правоохоронців.

Нагадаємо, командира стрілецького батальйону поліції Донеччини Рустема Менумерова відзначили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Поліцейський на службі з 2013 року.