Підтримати
RU
Підтримати

Начальниця Великоновосілківського центру зайнятості отримала майже 310 тис. грн зарплати та придбала будинок (деталі)

Євген Вакуленко
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Начальниця Великоновосілківського відділу обласного центру зайнятості Ірина Малтабар у листопаді 2025 року отримала 309,7 тисячі гривень зарплати. За ці кошти вона придбала будинок у селищі Лисянка Черкаської області.

 

Про доходи посадовиці журналісти Вільного Радіо дізналися з її декларації у Єдиному державному реєстрі.

Ірина Малтабар у документі вказала, що 19 листопада 2025 року отримала 402 308 гривень зарплати від Донецького обласного центру зайнятості. Після сплати податків (цього року це 23%) посадовиця отримала “на руки” 309 778 гривень.

Зазначимо, що до сум зарплат окрім посадового окладу входять також надбавки та премії, зокрема за високі досягнення або за роботу у прифронтових регіонах.

Така одноразова виплата майже дорівнює сукупній зарплаті начальниці центру зайнятості за весь 2024-й. Згідно з декларацією, торік вона отримала загалом 419 023 гривні зарплати, або 322 648 гривень після сплати податків.

За кошти, отримані одноразово, Ірина Малтабар придбала будинок у селищі Лисянка Черкаської області. Нерухомість коштувала 342 510 гривень — це будинок площею 79 м², який посадовиця оформила на себе.

Нагадаємо, військова адміністрація Великоновосілківської громади у листопаді 2024 року придбала автокран АТ АК-18 за 8,3 мільйона гривень. Журналісти Вільного Радіо розповідали, як сьогодні використовують цю машину.

Завантажити ще...