Ірина Малтабар, 2020 рік. Фото: Донецький обласний центр зайнятості

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Начальниця Великоновосілківського відділу обласного центру зайнятості Ірина Малтабар у листопаді 2025 року отримала 309,7 тисячі гривень зарплати. За ці кошти вона придбала будинок у селищі Лисянка Черкаської області.

Про доходи посадовиці журналісти Вільного Радіо дізналися з її декларації у Єдиному державному реєстрі.

Ірина Малтабар у документі вказала, що 19 листопада 2025 року отримала 402 308 гривень зарплати від Донецького обласного центру зайнятості. Після сплати податків (цього року це 23%) посадовиця отримала “на руки” 309 778 гривень.

Зазначимо, що до сум зарплат окрім посадового окладу входять також надбавки та премії, зокрема за високі досягнення або за роботу у прифронтових регіонах.

Така одноразова виплата майже дорівнює сукупній зарплаті начальниці центру зайнятості за весь 2024-й. Згідно з декларацією, торік вона отримала загалом 419 023 гривні зарплати, або 322 648 гривень після сплати податків.

За кошти, отримані одноразово, Ірина Малтабар придбала будинок у селищі Лисянка Черкаської області. Нерухомість коштувала 342 510 гривень — це будинок площею 79 м², який посадовиця оформила на себе.

Нагадаємо, військова адміністрація Великоновосілківської громади у листопаді 2024 року придбала автокран АТ АК-18 за 8,3 мільйона гривень. Журналісти Вільного Радіо розповідали, як сьогодні використовують цю машину.