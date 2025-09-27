Як використовують будівельну техніку, яку купували військові адміністрації Донеччини у 2022–2024 роках. Колаж: Вільне Радіо

Адміністрації та комунальні підприємства громад Донеччини регулярно закуповують будівельну техніку — екскаватори, автокрани, навантажувачі та бульдозери. Журналісти Вільного Радіо відібрали кілька таких закупівель за 2022–2024 роки й попросили керівництво громад розповісти, як сьогодні використовують цю техніку.

Інформацію про поточне перебування й використання будівельної техніки військові адміністрації громад Донеччини надали Вільному Радіо у відповідь на інформаційні запити.

Автокран та екскаватор, куплені для “Бахмут-Води”, тепер будують фортифікації

У листопаді 2022 року комунальне підприємство “Бахмут-Вода” придбало екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster за 3,8 мільйона гривень.

З березня 2023 року техніка безоплатно допомагала зводити оборонні споруди для тероборони на території Соледарської громади.

У червні начальники Бахмутської та Дружківської військових адміністрацій підписали розпорядження, яким передали екскаватор тероборонівцям у Дружківці. Відтоді він працює у Дружківській громаді, допомагаючи будувати інженерно-технічні та фортифікаційні споруди. Грошей за його використання не беруть.

Втім зазначається, що в певний період екскаватор здавали в оренду іншим підрозділам ЗСУ для спорудження укріплень на території Соледарської та Дружківської громад. Від цього місцевий бюджет отримав 82 тисячі гривень.

Також у грудні 2023 року комунальники з “Бахмут-Води” купили автокран KMZ 25-40 вантажністю 25 тонн за майже 9 мільйонів гривень.

Щодо нього начальники Бахмутської та Добропільської військових адміністрацій підписали розпорядження, яке дозволило спільне використання техніки. Автокран теж залучають до будівництва інженерних та фортифікаційних споруд для потреб місцевих підрозділів тероборони ЗСУ. Від лютого 2024 року він перебуває у Добропільській громаді та працює безоплатно.

Крім того, кран здавали в оренду для спорудження оборонних укріплень у Добропільській громаді. За час оренди місцевий бюджет поповнився на 198 тисяч гривень.

Як у Добропіллі використовують куплені у 2023 році навантажувач та екскаватор

Восени 2023 року комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника” купило ковшовий фронтальний навантажувач Hyundai HL665 за 3,3 мільйона гривень.

За даними місцевої військової адміністрації, навантажувач перевезли у Дніпропетровську область. Там його використовують у роботах на сміттєвому полігоні.

Крім цього, у вересні 2023 року добропільські комунальники купили екскаватор-навантажувач Bobcat B370R за 4,1 мільйона гривень.

Після купівлі його використовували для ліквідації аварій у водопровідних мережах селищ Ганнівка, Красноярське та Новий Донбас Добропільської громади.

“Також [екскаватор] працював на розбиранні та навантаженні будівельного сміття на територіях зруйнованих будинків і на фортифікаційних роботах”, — зазначили у Добропільській ВА.

Станом на вересень 2025 року техніку зберігають у Добропіллі.

В оренду ні екскаватор, ні фронтальний навантажувач не надавали, тож прибутку для бюджету громади від їхнього використання не було.

Де працюють автокран та екскаватор, куплені у 2023 році для комунальників Новогродівки

У листопаді 2023 року комунальне підприємство “Комунтех” із Новогродівки придбало автокран AVTR-25-ZN вантажопідйомністю 25 тонн за 10,1 мільйона гривень.

Місцева військова адміністрація повідомила, що в серпні 2024 року через окупацію громади автокран евакуювали до безпечнішого регіону. Якого саме — не уточнили, однак за контекстом можна припустити, що техніка перебуває на Дніпропетровщині.

Станом на вересень 2025 року комунальники Новогродівки використовували автокран для:

допомоги в облаштуванні військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд на Донеччині;

забезпечення роботи гуманітарного штабу Новогродівської громади (де саме та як — не уточнили);

надання комунальних послуг на території Дніпропетровської області.

В оренду автокран не здавали, тому доходу від його експлуатації бюджет громади не отримав.

У грудні 2023 року те ж підприємство купило повноповоротний колісний одноковшовий екскаватор Hyundai R210W-9S за 8,9 мільйона гривень.

У серпні 2024 року його також евакуювали до безпечнішого регіону. Екскаватор залучали до тих самих робіт, що й автокран: спорудження укріплень на Донеччині, забезпечення діяльності гуманітарного штабу громади в евакуації та надання комунальних послуг на Дніпропетровщині.

Екскаватор також не здавали в оренду, і прибутку від нього місцевий бюджет не отримав.

Комунальники з Курахового купили автокран і бульдозер, але місцева влада знає лише про кран

Навесні 2023 року комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника Курахівської міської ради” придбало спеціальний вантажний автокран на базі автомобіля JAC №944-35С за 10 мільйонів гривень.

Як пояснили у місцевій військовій адміністрації, кран купували для відновлення об’єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених обстрілами у Курахівській громаді. Також планували за його допомогою вивозити майно з громади та зводити фортифікаційні споруди.

Втім, із 20 січня 2025 року автокран передали одній із військових частин, зареєстрованій в Ужгородській області. Українські військові використовують його для будівництва ліній оборони.

У травні 2024 року той самий замовник купив бульдозер Shantui SD 16 за майже 8 мільйонів гривень.

Журналісти Вільного Радіо звернулися до місцевої ВА із проханням розповісти про його подальшу долю. Однак попри те, що замовник в обох тендерах був один, у відповіді зазначили:

“Відомостей щодо використання спеціальної техніки, а саме бульдозера Shantui SD 16, придбаного іншою громадою Донецької області, Курахівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області не має”.

Переконатися, що і автокран, і бульдозер придбало саме комунальне підприємство “Міська служба єдиного замовника Курахівської міської ради”, можна на сайті публічних закупівель Prozorro у переліку його тендерів.

Автокран та бульдозер (позначені червоним) на сайті Prozorro у переліку замовлень комунального підприємства “Міська служба єдиного замовника Курахівської міської ради”. Скриншот: Вільне Радіо

Якщо ситуація з бульдозером проясниться після публікації матеріалу, ми доповнимо цей розділ.

Як використовують екскаватор, який купила Соледарська громада у жовтні 2024 року

Восени 2024 року комунальники із Соледара придбали екскаватор-навантажувач JCB 4CX Sitemaster за 6,5 мільйона гривень.

За даними місцевої військової адміністрації, екскаватор із додатковим навісним обладнанням забронювали на прохання військової частини ЗСУ, що обороняє Соледарський напрямок. Саме військовим і передали цю техніку.

Станом на вересень 2025 року екскаватор використовують українські військові для інженерно-фортифікаційних робіт у зоні бойових дій.

В оренду його не надавали, тому бюджет громади не отримав прибутку від використання техніки.

Що з автокраном, який купила Великоновосілківська громада у листопаді 2024 року

Військова адміністрація Великоновосілківської громади у листопаді 2024 року придбала автокран АТ АК-18 за 8,3 мільйона гривень.

У грудні того ж року кран передали місцевому комунальному підприємству “Великоновосілківський комунхоз”.

За інформацією ВА, у зв’язку з бойовими діями та частковою окупацією території громади автокран використовують для:

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення ремонтів;

відновлення інфраструктури.

Крім цього, кран надають військовим частинам, коли ті роблять запити на таку техніку для зведення оборонних споруд.

В оренду автокран не надавали, тож прибутку бюджет громади не отримав.

Як використовують екскаватор, який купила Селидівська громада у 2023-му

У квітні 2023 року комунальне підприємство “Комунальник м.Селидове” придбало колісний екскаватор-навантажувач MecaLac LB-870 за 4,8 мільйона гривень.

Деталей щодо того, як його використовували у 2023–2024 роках, у місцевій військовій адміністрації нам не надали.

Станом на вересень 2025 року екскаватор залучають до будівництва фортифікацій ЗСУ на території Лиманської громади. Роботи виконують згідно з договором, укладеним між Селидівською та Лиманською громадами.

Нагадаємо, у вересні 2025 року адміністрації Сіверська та Часового Яру закупили по екскаватору для підготовки регіону до оборони. У Часовому Ярі це колісний екскаватор Hyundai R180W-9S за 9 909 720 гривень, а у Сіверську — екскаватор-навантажувач Bobcat B780 за 5 900 000 гривень.