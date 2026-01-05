Надазовські греки показують у Києві свої хлібні традиції та предмети побуту: де подивитися

Виставка "ХЛІБ" у Києві. Фото: надані ГО "Надазовській греки: уруми і румеї"

У Національному центрі “Український Дім” у Києві триває виставковий проєкт “ХЛІБ”. У межах ініціативи представляють хлібні традиції та автентичні предмети побуту надазовських греків — автохтонного народу України.

Про це журналістами Вільного Радіо розповіли у ГО “Надазовські греки: уруми і румеї”.

Вони долучилися до підготовки окремого стенду, який присвячений хлібним традиціям надазовських греків на виставковому проєкті у Національному центрі “Український Дім”.

“Виставка простежує роль хліба в культурі як символу, що супроводжує людину протягом усього життя: від народження до прощання. Експозиція охоплює календарно-обрядовий цикл, традиційні свята, обряди життєвого циклу, народну поетику, топоніміку та побутову культуру, зокрема піч як її ключовий елемент”, — зазначають організатори.

Активісти уточнили, що охочі зможуть ознайомитися з інформаційними матеріалами про спільноту та обрядові хліби. Серед них, зокрема, традиційні псатири — як частина експозиції, яку доповнюють розповідями.

Серед іншого, стенд презентує й автентичні предмети побуту урумів і румеїв ХІХ століття: періфтар із села Сартана з фондів Національного музею декоративного мистецтва України, вишиту сорочку та домоткані рушники з колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Яворницького.

Відвідати виставку можна до 18 січня 2026-го за адресою “Українського дому”: м. Київ, вул. Хрещатик, 2. Вони працюють з вівторка по неділю — 11-19 години.

