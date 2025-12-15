Пам'ятна дошка Миколі Леонтовичу, яку вивезли з Покровська. Фото: ДонОДА

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На залізничному вокзалі Кам’янця-Подільського у Хмельницькій області встановили пам’ятну дошку композитору Миколі Леонтовичу, яку раніше вивезли з вокзалу Покровська.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації.

Урочисте відкриття дошки відбулося 13 грудня, на 148-му річницю від дня народження композитора, який, зокрема, написав пісню “Щедрик”.

“Нове місце обрано не випадково: тут [в Кам’янці-Подільському] Леонтович навчався у духовній семінарії, а звідси Українська республіканська капела Олександра Кошиця вирушила в Європу”, — пишуть у ДонОДА.

Там зазначили, що ініціатором релокації пам’ятної дошки був колишній начальник покровського вокзалу Сергій Пташинський. У 2024 році він особисто зняв і сховав меморіал, аби врятувати його від руйнування у прифронтовому Покровську.

Побачити пам’ятну дошку можна за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вулиця Привокзальна, 1.

Нагадаємо, раніше у жовтні у Нідерландах з’явився мурал із рядками зі “Щедрика”. Він прикрашає одну зі стін у місті Лейден.

Також у місті Самар на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку, який до кінця 2024 року прикрашав центральну площу Покровська. Його евакуювали в грудні через наближення фронту, весь цей час він перебував на зберіганні. Пам’ятник відкрили у Самарі на честь Дня міста, який пройде 20 вересня.