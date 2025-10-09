Відкриття муралу на честь "Щедрика" у Нідерландах. Фото: Посольство України в Нідерландах

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Перші дві строфи щедрівки “Щедрик”, написаної Миколою Леонтовичем, тепер прикрашають одну зі стін у нідерландському місті Лейден. Слова нанесли на стіну золотавою фарбою та оточили їх рамкою у кольорах українського прапора.

Про відкриття муралу повідомили у пресслужбі Посольства України в Нідерландах.

Слова пісні на муралі зобразила художниця Джудіт ван дер Меєр у межах місцевої традиції “настінних віршів”, яка передбачає розміщення літературних текстів різними мовами на будівлях міста. Поява українського твору серед них “символізує надію на мир і краще майбутнє навіть у важкі часи”, пишуть у посольстві.

Розмістили мурал на будинку №50 на вулиці Fagelstraat у Лейдені. Зробити це на її власності дозволила родина Вермейєр, аби висловити жест солідарності з народом України, додали в посольстві.

У дипустанові додали, що новий мистецький об’єкт став своєрідним мостом між українською та голландською культурами, а також символом дружби, творчості й незламності українського народу.

Нагадаємо, у вересні у місті Самар на Дніпропетровщині відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку, який до кінця 2024 року прикрашав центральну площу Покровська. Його евакуювали в грудні через наближення фронту, весь цей час він перебував на зберіганні. Пам’ятник відкрили у Самарі на честь Дня міста, який пройде 20 вересня.