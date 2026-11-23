Рятувальники працюють на місці російського удару в Словʼянську, 22-23 листопада 2026 року. Фото: ДСНС Донеччини

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Більш як добу тривали аварійно-рятувальні роботи на місці російської атаки в Словʼянську — окупанти били по місту 22 листопада. Вже наступного дня надзвичайникам вдалося деблокувати з-під завалів зруйнованої лікарні тіло загиблого чоловіка.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Олександр Харченко.

За його даними, війська країни-агресорки масовано атакували Словʼянськ близько 6 ранку 22 листопада. Окупанти пошкодили пʼять багатоповерхівок, а один зі снарядів поцілив у будівлю міської лікарні. Під її завалами опинилася людина.

Аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару тривали понад добу. Через високу активність російських дронів та загрозу повторних обстрілів їх доводилося призупиняти з міркувань безпеки, однак згодом рятувальники відновлювали пошук і розбір завалів.

23 листопада з-під уламків зруйнованих конструкцій вилучили тіло загиблого чоловіка. Загалом надзвичайники розібрали 120 тонн будівельних конструкцій. Роботи завершили.

Нагадаємо, понад 1,6 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 22 листопада. Внаслідок цих атак загинули щонайменше двоє людей, ще пʼятеро — зазнали поранень.