Наслідки російських ударів по Донецькій області 22 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,6 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 22 листопада. Внаслідок цих атак загинули щонайменше двоє людей, ще пʼятеро — зазнали поранень. Розповідаємо, що відомо про ситуацію в регіоні.

Які міста та села атакували росіян на Донеччині 22 листопада

Упродовж минулої доби під ударами військ країни-агресорки перебували три населені пункти Донецької області, пишуть в поліції. Зокрема, окупанти били по Словʼянську, Ясногірці та Очеретиному.

Загалом армійці Росії атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1 630 разів. Руйнувань зазнали 20 цивільних обʼєктів, з яких 15 — житлові будинки.

По Слов’янську загарбники завдали пʼяти ударів: двома авіабомбами “КАБ-500” та “УМПБ Д-30 СН”, а також FPV-дронами. Наразі відомо про двох загиблих людей — чоловіка і жінку —, ще п’ятеро мешканців дістали травми. У місті фіксували руйнування 14 багатоквартирних і приватного будинків, лікарні, двох цивільних авто.

Окрім цього, в Очеретиному російські війська пошкодили адмінбудівлю.

За даними Донецької ОВА, з лінії фронту вдалося евакуювати 529 людей, зокрема 28 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Там окупанти проводили сім атак у Зарічного та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники шість разів атакували у районі Ямполя та Озерного. На Краматорську відтинку — без штурмів.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 17 атак: у районі Костянтинівки та у бік Новоселівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

П’ятнадцять атак окупанти провели на Покровському напрямку, де намагалися просунутися у бік Чернігівки, Добропілля, Білицького, Красноподілля, Шилівки, Мирного, Сергіївки та Молодецького.

Нагадаємо, 21 листопада війська країни-агресорки атакували Райгородок Миколаївської громади. Через атаку дістав поранень місцевий житель — його доставили до лікарні. Загальна кількість жертв окупантів минулої доби сягнула шістьох цивільних.