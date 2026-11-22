Райгородок на мапі. Фото: DeepState

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Вночі 21 листопада війська країни-агресорки атакували Райгородок Миколаївської громади. Через атаку дістав поранень місцевий житель — його доставили до лікарні. Загальна кількість жертв окупантів минулої доби сягнула шістьох цивільних.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів очільник Миколаївської МВА Володимир Проскнунін.

За його даними, війська країни-агресорки били по Райгородку ввечері 21 листопада, близько 23 години. Для атаки на селище окупанти використали безпілотник літакового типу — поцілили у приватний будинок.

Унаслідок обстрілу зазнав поранень чоловік 1992 року народження. Його доправили до лікарні з осколковим пораненням, стан легкий.

Таким чином загальна кількість жертв російських атак за минулу добу сягнула шістьох людей. Раніше поліція Донецької області повідомляла про пʼятьох поранених внаслідок атаки на Словʼянськ.

Нагадаємо, російські війська визначили просування в Миколаївку одним із пріоритетних відтинків задля захоплення Словʼянська. Окупанти хочуть змусити українських захисників вступити в вуличні бої.