Миколаївка та Словʼянськ на мапі. Фото: DeepState

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Російські війська визначили просування в Миколаївку одним із пріоритетних відтинків задля захоплення Словʼянська. Окупанти хочуть змусити українських захисників вступити в вуличні бої.

Про це йдеться у звіт Інституту вивчення війни.

Там вказують, що війська країни-агресорки використовують несприятливі погодні умови, аби проводити масштабніші атаки на Словʼянську напрямку. Аналітики посилаються на слова бійця 81-ї окремої аеромобільної бригади Станіслава Краснова, який в етері “Єдині новини” напередодні заявляв про застосування окупантами час від часу бронетехніки та мототранспорту.

Оборонець також зазначав, що загарбники надають пріоритет просуванню до Миколаївки — там українським військовим хочуть навʼязати вуличні бої, аби надалі розпочати проникнення в сам Словʼянськ. В Інституті вивчення війни припускають: міська місцевість із підвалами та зруйнованими будівлями є більш сприятливою для російських тактик інфільтрації, ніж відкриті поля, де бракує укриттів та маскування.

“Крива Лука, потім Миколаївка. Якщо їм вдасться тут просунутися, то це вже, можна сказати, починається Слов’янськ. Це і є їхня головна мета зараз — просунутися в Миколаївку, щоб нав’язати нам вуличні бої. Щоб поступово інфільтруватися вже безпосередньо в сам Слов’янськ, і тут вести такі бої. Але, як я вже казав, що в них нічого не виходить”, — казав Станіслав Краснов.

Нагадаємо, в середині вересня 2026-го українські військові спростовували інформацію про загрозу для Миколаївки та Райгородка, однак визнали: присутність цивільних там ускладнює виконання завдань.