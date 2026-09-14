Загрози для Миколаївки та Райгородку немає, але присутність цивільних там заважає ЗСУ, — 54 ОМБр

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Українські військові спростовують інформацію про загрозу для Миколаївки та Райгородку, однак визнають: присутність цивільних там ускладнює виконання завдань. Росіяни продовжують використовувати тактику накопичення малими групами, але оборонцям вдається знищувати їх ще на підступах до позицій.

Про це розповів головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін в етері “Єдині новини”.

За його словами, загрози для оточення чи окупації Миколаївки та Райгородку немає — є окремі випадки проникнення російських груп, однак вони мають “локальний характер”. Окупантів знищують на підходах до позицій українських оборонців.

“Ці міста завжди потерпають. Задача противника, щоб просто помахати трикольоровою “ганчіркою” (російський прапор, — ред.) для створення якогось успішного успіху. Противник знищується ще на підходах. Тут немає якоїсь небезпеки”, — сказав Бутолін.

Водночас оборонець назвав присутність цивільних у прифронтових населених пунктах однієї з проблем для ЗСУ. Мовляв, жителі, які відмовляють виїхати у безпеку, ускладнюють роботу для українських підрозділів та створюють додаткові ризики під час виконання бойових завдань.

“Якщо і відбулася інфільтрація, то це дуже точкові випадки. Єдине, що дуже заважає Збройним Силам України — це наявність жителів. Вони не виїжджають з цих прифронтових містечок і сіл, і це дуже заважає. Їх небагато”, — додав головний сержант.

Нагадаємо, військові батальйону Alter Ego 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” евакуювали з Дружківки двох місцевих жителів разом із їхнім собакою. Через постійну загрозу російських дронів людей вивозили за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).