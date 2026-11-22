Наслідки російських атак у Донецькій області 21 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 1,5 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу 21 листопада. Через ці атаки зазнали поранень пʼятеро людей — усі жителі Словʼянська. Більше про ситуацію в регіоні та на його фронтах розповідаємо далі.

Які міста та села обстріляли росіяни на Донеччині 21 листопада

Усього під вогнем російських військ перебували чотири населені пункти Донецької області, пишуть в поліції. Зокрема, били по Словʼянську, Краматорську, Новодонецькому та Ясногірці.

Загалом армійці країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини регіону 1 501 раз. Руйнувань зазнали 50 цивільних об’єктів, серед яких 40 — житлові домівки.

Так, по Словʼянську росіяни били авіабомбами та дронами — поранень зазнали пʼятеро людей. У місті фіксували руйнування 12 багатоповерхівок і однієї приватної оселі, 2 закладів освіти, гуртожитку, магазину, церкви, обʼєкта інфраструктури, гаража та автівки.

Окрім цього, через обстріл у Новодонецькому зазнали руйнувань 11 багатоповерхівок та 13 приватних домівок. Водночас у Краматорську — три багатоповерхівки та готель.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 472 людини, зокрема 27 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби окупантів вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зокрема, росіяни шість разів атакували у бік Зеленої Долини, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники провели одну атаку в бік Миколаївки. На Краматорському відтинку — не наступали.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони зафіксували 12 атак у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки, Дружківки.

Шістнадцять атак російські війська провели на Покровському напрямку: намагалися просунутися неподалік Вільного, Добропілля, Водянського та в бік Кучерів Яру, Чернігівки, Святогорівки, Мирного, Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, російські військові продовжують атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку та перекидають туди додаткові сили з інших ділянок фронту. Водночас, за словами українських військових, значна частина окупантів не доходить навіть до лінії бойового зіткнення: їх знищують під час спроб переправитися через річку Чорний Жеребець.