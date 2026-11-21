Річка Чорний Жеребець. Ілюстративне фото: Туристична Лиманщина

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Російські військові продовжують атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку та перекидають туди додаткові сили з інших ділянок фронту. Водночас, за словами українських військових, значна частина окупантів не доходить навіть до лінії бойового зіткнення: їх знищують під час спроб переправитися через річку Чорний Жеребець.

Про це розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері 24 каналу.

За словами військового, протягом останнього року ситуація у смузі відповідальності бригади суттєво не змінилася. Російські підрозділи весь цей час продовжували штурмувати українські позиції, зокрема й під час операції “Вівальді”, і намагаються нарощувати інтенсивність атак.

Для цього російське командування перекидає на Лиманський напрямок військових з інших ділянок фронту.

“Ми бачимо такий певний ефект доміно. Коли вдалося привернути увагу противника саме до Лиманського напрямку, коли ситуація дозволила висвітлити результати наступальних дій, російське командування ухвалило рішення знімати деякі підрозділи з інших напрямків, що послабило їхні спроможності діяти там”, — зазначив Василь Денисюк.

Читати також: Операція “Вівальді”: росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Лиманщині

За його словами, однією з головних перешкод для просування російських військ стала річка Чорний Жеребець. Окупанти намагаються зібрати особовий склад на її східному березі, а потім переправити на західний. Однак українські військові контролюють відомі місця переходу за допомогою розвідки, артилерії та ударних безпілотників.

Через це росіяни шукають альтернативні шляхи переправи. Зокрема, намагаються долати річку вплав, щоб розпорошити увагу українських захисників.

За оцінкою Денисюка, саме на переправах окупанти зазнають більшості втрат.

“Рух противника річка ускладнює, дуже суттєво ускладнює. І, скажімо так, близько 80% втрат сьогодні противник зазнає, саме намагаючись подолати річку. Не так багато безпосередньо на лінії бойового зіткнення, оскільки більшість груп туди навіть не можуть дістатися”, — пояснив він.

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповідав, що операція “Вівальді” зірвала плани російських військ оточити Краматорськ і Слов’янськ. У смузі відповідальності корпусу після цього окупанти перейшли до оборони.