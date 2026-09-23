“Найбільша на моїй пам'яті”: офіцер ЗСУ про активність російської авіації на Слов’янському напрямку

Наслідки влучання авіабомб по Краматорську 2 вересня. Фото: Вільне Радіо

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На Слов’янському напрямку зростає активність російської авіації: щодня по півночі Донеччини запускають все більше авіабомб, які в 90% випадків влучають по цивільних об’єктах. Окрім цього, командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач заявив про збільшення кількості штурмів з російського боку. Як наслідок — у загарбників зростають втрати.

Про це офіцер 22 вересня розповів у програмі “Оперативний черговий” на телеканалі 1+1.

“Стосовно застосування керованих авіабомб, то інтенсивність, звичайно, набагато виросла. Ми розуміємо, яке завдання собі ставить противник, саме на напрямку Краматорська і Слов’янська, і для цього він залучає авіацію. Така кількість авіації, як зараз, вона, можна сказати, найбільша на моїй пам’яті, з того, що було до цього. Кожен день кількість застосування керованих авіабомб стає більшою”, — заявив Михайло Трач.

За його словами, росіяни обирають цілі вибірково, орієнтуючись на дані своєї розвідки про можливе скупчення українських сил. Втім, фактично у 90% випадків авіабомби влучають по цивільних об’єктах — житлових будинках та громадській забудові. Ці атаки призводять до загибелі місцевих мешканців.

Офіцер зазначив, що за перші десять днів вересня у смузі відповідальності 30-ї бригади вже підтверджене поранення 140 російських військових. Це пов’язують зі зростанням кількості штурмів.

“Щодня кількість малих піхотних груп, які намагаються просочитися, кратно збільшується. Бачимо динаміку з залучення особового складу на полігони у ворога. Розуміємо, яку кількість особового складу він готує, бачимо, що він розформовує свої підрозділи забезпечення і стягує всіх, хто може ходити на позиції для того, щоб задіювати їх у штурмах”, — зазначив Михайло Трач.

Втім, військовий стверджує, що спроби росіян захопити позиції на цьому напрямку до виборів вже провалилися. Українські підрозділи почали використовувати ті самі шляхи інфільтрації, якими раніше рухалися російські групи.

“Зараз наші підрозділи просуваються тими самими інфільтраційними стежками, які ворог застосовував, і інфільтруються вже у його бойові порядки, де наносимо йому ураження. Стосовно техніки, то ворог поки що не може застосувати техніку відповідно до рельєфу, який є на нашій ділянці фронту. Якщо тільки в нього буде нагода, то він буде застосовувати”, — пояснив офіцер.

Нагадаємо, російські війська щонайменше чотири рази атакували Краматорськ від початку доби 22 вересня. Через ці удари загинула людина, є поранені. Також окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру.